Армія РФ вночі завдала по Харкову масований удар дронами Shahed — фото, відео

У Харкові в ніч проти 3 листопада було влучання безпілотників у навчальний заклад. Зруйновано 2 та 3 поверхи, дах будівлі, горіли конструктивні елементи. Також внаслідок обстрілу сталися пожежі у житловому будинку, СТО, адмінбудівлі.

РФ атакувала Харків та передмістя

Щонайменше 10 російських безпілотників вдарили по цивільній інфраструктурі. За попередніми даними, постраждалих немає. У трьох місцевих мешканців лікарі діагностували гостру реакцію на стрес.

Про це повідомила поліція Харківської області у Telegram.

Внаслідок влучання безпілотників горіли гаражі, палали автівки. Пошкоджені господарчі споруди. Поширити

Було влучання в навчальний заклад. Зруйновано 2 та 3 поверхи, дах будівлі, горіли конструктивні елементи. Також внаслідок обстрілу горів житловий будинок, СТО, адмінбудівля. Всі пожежі локалізовані. Поширити

На місцях влучань працюють всі профільні служби. Слідчі та криміналісти документують наслідки обстрілів.

За фактом обстрілу прокуратура відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 438 ККУ (Порушення законів та звичаїв війни).

Удар по селу Гроза став наймасованішим за кількістю жертв

Як відзначила речниця очільника Харківської ОВА Олена Шаповал, удар по Грозі став наймасовішим за кількістю загиблих на Харківщині з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Загинули близько 15% жителів населеного пункту.

Російські терористи вдарили по магазину-кафе, в якому перебувало близько 60 цивільних, у тому ж числі й діти. Ракета росіян влучила в приміщення, де не перебувало жодного військового. Цивільні на той момент поминали похованого мешканця села.