Армия РФ ночью нанесла по Харькову массированный удар дронами Shahed — фото, видео

В Харькове в ночь на 3 ноября было попадание беспилотников в учебное заведение. Разрушены 2 и 3 этажи, крыша здания, горели конструктивные элементы. Также в результате обстрела произошли пожары в жилом доме, СТО, админздании.

РФ атаковала Харьков и пригород

По меньшей мере, 10 российских беспилотников ударили по гражданской инфраструктуре. По предварительным данным, пострадавших нет. У трех местных жителей врачи диагностировали острую реакцию на стресс.

Об этом сообщила полиция Харьковской области в Telegram.

В результате попадания беспилотников горели гаражи, пылали автомобили. Повреждены хозяйственные постройки. Поделиться

Было попадание в учебное заведение. Разрушены 2 и 3 этажа, крыша здания, горели конструктивные элементы. Также в результате обстрела горел жилой дом, СТО, админздание. Все пожары локализованы. Поделиться

На местах попаданий работают все профильные службы. Следователи и криминалисты документируют последствия обстрелов.

По факту обстрела прокуратура открыла уголовное производство по ч.1 ст. 438 УК (Нарушение законов и обычаев войны).

Удар по селу Гроза стал самым массированным по количеству жертв

Как отметила спикер главы Харьковской ОВА Елена Шаповал, удар по Грозе стал самым массовым по количеству погибших на Харьковщине с начала полномасштабного вторжения России.

Погибло около 15% жителей населенного пункта.

Российские террористы ударили по магазину-кафе, в котором находились около 60 гражданских, в том числе и дети. Ракета россиян попала в помещение, где не находилось ни одного военного. Гражданские в тот момент поминали похороненного жителя села.