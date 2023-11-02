В Харьковской области эвакуируют почти 300 детей с их семьями

Эвакуация детей из Харьковской области

Речь идет об эвакуации детей из зоны боевых действий 275 детей с их семьями из 66 населенных пунктов: из Кондрашевской, Купянской, Куриловской, Петропавловской, Дворичанской и Ольховатской территориальных общин Купянского района.

Эвакуацию проведут в течение 45 дней — дети в сопровождении одного из родителей или же законного представителя получат бесплатное убежище, гуманитарную помощь и психологическую поддержку.

Семьи вывозят бесплатно, для предварительной записи необходимо обратиться в местные органы власти – 0 800 339 291.

Также о желании эвакуироваться можно сообщить на горячую линию Минреинтеграции 15-48 или написать нам в мессенджеры WhatsApp/Telegram/Viber на номер: (096) 078-84-33.

Какие области еще попадают в список обязательной эвакуации

В понедельник, 23 октября, на заседании Координационного штаба по вопросам обязательной эвакуации было объявлено об эвакуации около 250 детей из Донецкой области. Она будет проведена из 8 населенных пунктов Бахмутского и Покровского районов, где ситуация остается критической.

После эвакуации дети, в сопровождении одного из родителей или законного представителя, будут вывезены к началу холодов сначала в гуманитарный хаб. Где они передохнут, получат помощь и поддержку, а дальше они поедут в Житомирскую область. Там они бесплатно будут обеспечены убежищем, социальными выплатами, гуманитарной помощью и психологической поддержкой.

В Херсонской области обязательная эвакуация детей будет происходить в таких населенных пунктах: Дудчаны, Качкаровка, Милово, Новокаиры, Золотая Балка, Михайловка, Осокоровка, город Берислав, Змиевка, Новоберислав, Тягинка, Бургунка, Львов, Николаевка, Одрадокаменка, Ольга , Красный Маяк, Веселое, Казацкое, Антоновка, Камышаны, Садовое, Приозерное.