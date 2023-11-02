На Харківщині евакуюють майже 300 дітей з їхніми родинами
Категорія
Україна
Дата публікації

На Харківщині евакуюють майже 300 дітей з їхніми родинами

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України
Евакуація

У низці населених пунктів Харківщини через безпекову ситуацію запровадили примусову евакуацію дітей.

Евакуація дітей з Харківщини

Ідеться про евакуацію дітей із зони бойових дій 275 дітей з їхніми родинами із 66 населених пунктів: із Кіндрашівської, Куп’янської, Курилівської, Петропавлівської, Дворічанської та Вільхуватської територіальних громад Куп’янського району.

Евакуацію проведуть упродовж 45 днів — діти в супроводі одного з батьків або ж законного представника отримають безкоштовний прихисток, гуманітарну допомогу та психологічну підтримку.

Родини вивозять безкоштовно, для попереднього запису необхідно звернутися до місцевих органів влади — 0 800 339 291.

Також про бажання евакуюватися можна повідомити на гарячу лінію Мінреінтеграції 15-48 або ж написати нам у месенджери WhatsApp/Telegram/Viber на номер: (096) 078-84-33.

Які області ще потрапляють до списку обов'язкової евакуації

У понеділок, 23 жовтня, на засіданні Координаційного штабу з питань обов’язкової евакуації було оголошено про евакуацію приблизно 250 дітей із Донецької області. Вона буде проведена із 8 населених пунктів Бахмутського та Покровського районів, де безпекова ситуація залишається критичною.

Після евакуації діти, у супроводі одного з батьків або ж законного представника, будуть вивезені до початку холодів спочатку у гуманітарний хаб. Де вони перепочинуть, отримають допомогу і підтримку, а далі вони поїдуть до Житомирської області. Там вони безкоштовно будуть забезпечені прихистком, соціальними виплатами, гуманітарною допомогою і психологічною підтримкою.

У Херсонській області обов'язкова евакуація дітей буде відбуватись у таких населених пунктах: Дудчани, Качкарівка, Милове, Новокаїри, Золота Балка, Михайлівка, Осокорівка, місто Берислав, Зміївка, Новоберислав, Тягинка, Бургунка, Львове, Миколаївка, Одрадокам’янка, Ольгівка, Червоний Маяк, Веселе, Козацьке, Антонівка, Комишани, Садове, Приозерне.

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