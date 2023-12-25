Армія РФ зазнала численних втрат на Таврійському напрямку

Злочинна армія РФ протягом доби втратила на Таврійському напрямку більше 400 військових та значну кількість військової техніки.

Що відомо про успіхи ЗСУ на Таврійському напрямку

За інформацією пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку, протягом доби ворог завдав 16 авіаударів по позиціях українських військових, провів 60 безуспішних спроб атак та 906 разів обстріляв позиції ЗСУ.

Зокрема, українськими військовими було відбито 14 ворожих атак на схід від Новобахмутівки Степового, Авдіївки, а також 17 атак поблизу Первомайського та Невельського на Донеччині.

Українські військові продовжують стримувати спроби ворожого наступу в районі Мар’їнки та Новомихайлівки на Донеччині, де було відбито 5 спроб ворожих атак.

ЗСУ також відбили атаку російських окупантів південно-західніше Старомайорського.

У Запорізькій області було відбито 3 атаки злочинної армії РФ поблизу Роботиного та на південь від Гуляйполя.

Втрати ворога на Таврійському напрямку протягом доби склали:

Українські військові ліквідували ще 408 російських окупантів і ще вісьмох взяли у полон.

Окрім цього було знищено 42 одиниці ворожої військової техніки:

2 танки,

10 ББМ,

5 артсистем,

2 РСЗВ,

1 ПТРК,

17 БпЛА,

3 автомобілі,

2 одиниці спецтехніки та 5 складів боєприпасів.

Ще 37 одиниць ворожої військової техніки зазнали суттєвих пошкоджень.

Що відомо про загальну ситуацію на фронті

За інформацією представників ОСУВ “Хортиця”, ЗСУ протягом доби відбили 21 атаку злочинної армії РФ поблизу Синьківки у Харьківській області та Стельмахівки на Луганщині.

Поблизу Бахмута були відбиті ворожі атаки в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки.

За інформацією ОСУВ “Одеса”, українські військові продовжують розширювати плацдарм на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій.

Протягом доби окупанти здійснили 23 штурми, що не мали результату: отримавши відсіч від ЗСУ, їм довелось відступити.