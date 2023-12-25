Армия РФ понесла многочисленные потери на Таврическом направлении

Преступная армия РФ за сутки потеряла на Таврическом направлении более 400 военных и значительное количество военной техники.

Что известно об успехах ВСУ на Таврическом направлении

По информации пресс-центра Сил обороны Таврического направления, в течение суток враг нанес 16 авиаударов по позициям украинских военных, провел 60 безуспешных попыток атак и 906 раз обстрелял позиции ВСУ.

В частности, украинскими военными были отбиты 14 вражеских атак к востоку от Новобахмутовки Степного, Авдеевки, а также 17 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области.

Украинские военные продолжают сдерживать попытки вражеского наступления в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где было отбито 5 попыток вражеских атак.

ВСУ также отразили атаку российских оккупантов юго-западнее Старомайорского.

В Запорожской области были отбиты 3 атаки преступной армии РФ вблизи Роботиного и к югу от Гуляйполя.

Потери врага на Таврическом направлении в течение суток составили:

Украинские военные ликвидировали еще 408 российских окупантов и еще восьмерых взяли в плен.

Кроме этого были уничтожены 42 единицы вражеской военной техники:

2 танка,

10 ББМ,

5 артсистем,

2 РСЗО,

1 ПТРК,

17 БпЛА,

3 автомобиля,

2 единицы спецтехники и 5 складов боеприпасов.

Еще 37 единиц вражеской военной техники получили существенные повреждения.

Что известно об общей ситуации на фронте

По информации представителей ОСУВ "Хортица", ВСУ в течение суток отразили 21 атаку преступной армии РФ вблизи Синьковки в Харьковской области и Стельмаховки в Луганской области.

Вблизи Бахмута были отражены вражеские атаки в районах Богдановки, Клищиевки и Андреевки.

По информации ОСУВ "Одесса", украинские военные продолжают расширять плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций.

В течение суток оккупанты совершили 23 штурма, которые не имели результата: получив отпор от ВСУ, им пришлось отступить.