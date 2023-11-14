Армія РФ збільшує кількість атак в районі Авдіївки — речник ОСУВ "Таврія"
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ збільшує кількість атак в районі Авдіївки — речник ОСУВ "Таврія"

Військові ЗСУ
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Злочинна армія РФ збільшує кількість спроб атак в районі Авдіївки на Донеччині, однак зважаючи на жахливу підготовку і моральний стан окупантів, всі вони виявляються безуспішними. 

Що відомо про ситуацію в районі Авдіївки

За словами керівника Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександра Штупуна, наразі російські окупанти збільшили кількість спроб атак в районі Авдіївки.

Протягом доби українські військові відбили 18 ворожих спроб атак поблизу Авдіївки.

Речник ОСУВ “Таврія” підкреслив, що попри збільшення кількості ворожих атак, їхня якість та організація стають все гіршими.

Відзначається продовження залучення до штурмів осіб з-поміж кримінальних злочинців, а також громадян РФ, які ніколи раніше не брали участі у бойових діях, - наголосив Штупун.

Він підкреслив, що такі дії дезорієнтують деякі підрозділи російських військових злочинців.

Також фіксується потрапляння таких дезорієнтованих росіян у полон.

Особовий склад, який окупанти привозять, розміщують у будинках місцевих жителів, прикриваючись живим щитом, - пояснює Штупун.

Що відомо про шалені втрати армії РФ в районі Бахмута

За словами речника 26-ї артбригади імені генерал-хорунжого Р. Дашкевича Олега Калашнікова в ефірі телеканалу "Еспресо", злочинна армія РФ продовжує тактику так званих “м’ясних штурмів” в районі Бахмута.

Однак, за його словами, окупанти почали краще берегти власну техніку і почали окопувати її.

Втім, є випадки, коли для атак окупанти використовують важку броньовану техніку. Також на Бахмутському напрямку окупанти поповнюють свої підрозділи свіжо мобілізованими, - пояснює Калашніков.

Він підкреслив, що командування російської окупаційної армії перекидає в район Бахмута штурмові підрозділи "Шторм Z", які безпосередньо задіяні у проведенні кривавих штурмів.

Тобто, зараз ми знову спостерігаємо повтор мʼясних штурмів, які ми бачили раніше. Минулого тижня в напрямку Кліщіївки в складі однієї роти окупанти саме так і намагались атакувати наші позиції. Особовий склад вони просто не шкодують, - зазначає Калашніков.

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