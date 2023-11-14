Армия РФ увеличивает количество атак в районе Авдеевки — спикер ОСУВ "Таврия"

Преступная армия РФ увеличивает количество попыток атак в районе Авдеевки Донецкой области, однако, учитывая ужасную подготовку и моральное состояние оккупантов, все они оказываются безуспешными.
Что известно о ситуации в районе Авдеевки
По словам руководителя Объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Александра Штупуна, в настоящее время российские оккупанты увеличили количество попыток атак в районе Авдеевки.
В течение суток украинские военные отразили 18 вражеских попыток атак вблизи Авдеевки.
Спикер ОСУВ "Таврия" подчеркнул, что, несмотря на увеличение количества вражеских атак, их качество и организация становятся все хуже.
Он подчеркнул, что подобные действия дезориентируют некоторые подразделения российских военных преступников.
Также фиксируется попадание таких дезориентированных россиян в плен.
Что известно о безумных потерях армии РФ в районе Бахмута
По словам представителя 26-й артбригады имени генерал-хорунжего Р. Дашкевича Олега Калашникова в эфире телеканала "Эспрессо", преступная армия РФ продолжает тактику так называемых "мясных штурмов" в районе Бахмута.
Однако, по его словам, оккупанты начали лучше беречь собственную технику и начали окапывать ее.
Он подчеркнул, что командование российской оккупационной армии опрокидывает в район Бахмута штурмовые подразделения "Шторм Z", непосредственно задействованные в проведении кровавых штурмов.
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