Армия РФ увеличивает количество атак в районе Авдеевки — спикер ОСУВ "Таврия"

Преступная армия РФ увеличивает количество попыток атак в районе Авдеевки Донецкой области, однако, учитывая ужасную подготовку и моральное состояние оккупантов, все они оказываются безуспешными.

Что известно о ситуации в районе Авдеевки

По словам руководителя Объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Александра Штупуна, в настоящее время российские оккупанты увеличили количество попыток атак в районе Авдеевки.

В течение суток украинские военные отразили 18 вражеских попыток атак вблизи Авдеевки.

Спикер ОСУВ "Таврия" подчеркнул, что, несмотря на увеличение количества вражеских атак, их качество и организация становятся все хуже.

Отмечается продолжение привлечения к штурмам лиц из числа уголовных преступников, а также граждан РФ, никогда ранее не принимавших участия в боевых действиях, - подчеркнул Штупун. Поделиться

Он подчеркнул, что подобные действия дезориентируют некоторые подразделения российских военных преступников.

Также фиксируется попадание таких дезориентированных россиян в плен.

Личный состав, который оккупанты привозят, размещают в домах местных жителей, прикрываясь живым щитом, – объясняет Штупун. Поделиться

Что известно о безумных потерях армии РФ в районе Бахмута

По словам представителя 26-й артбригады имени генерал-хорунжего Р. Дашкевича Олега Калашникова в эфире телеканала "Эспрессо", преступная армия РФ продолжает тактику так называемых "мясных штурмов" в районе Бахмута.

Однако, по его словам, оккупанты начали лучше беречь собственную технику и начали окапывать ее.

Впрочем, есть случаи, когда для атак оккупанты используют тяжелую бронированную технику. Также на Бахмутском направлении оккупанты пополняют свои подразделения свеже мобилизованными, - объясняет Калашников. Поделиться

Он подчеркнул, что командование российской оккупационной армии опрокидывает в район Бахмута штурмовые подразделения "Шторм Z", непосредственно задействованные в проведении кровавых штурмов.