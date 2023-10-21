Армія РФ зменшує інтенсивність атак в районі Авдіївки — речник ОК Таврія

Злочинна армія РФ зазнає численних втрат в результаті провальних спроб наступу в районі Авдіївки на Донеччині і змушена зменшувати інтенсивність бойових дій.
Що відомо про ситуацію в районі Авдіївки
За словами керівника Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександра Штупуна, активність ворога в районі Авдіївки знизилась через суттєві втрати та відстутність результатів.
За його словами, робота ракетних та зенітних підрозділів ЗСУ на Таврійському напрямку дозволила значно зменшити активність ворожої фронтової авіації.
Він також повідомив, що протягом доби українські військові 53 рази вступали у бій із військовими злочинцями армії РФ.
Окрім цього українські артилеристи завдали 685 ударів по ворожих позиціях.
Що відомо про ситуацію на інших напрямках
Він підкреслив, що окупанти також безуспішно намагались вести наступ поблизу Новокалинового, Степового та Первомайського.
Ворог також не полишає провальних спроб просунутись вперед в районах Мар’їнки та Новомихайлівки, де українськими військовими протягом доби відбито не менше 20 атак.
Він також відзначив успішну роботу українських артилеристів.
Він також пояснив, що в районі Мар’їнки ворог зберігає активність, яка спостерігається вже доволі давно.
Він додав, що у ворога "просування на цьому напрямку досить незначне, а втрати - досить великі.
Крім того, на уточнення щодо ситуації довкола Роботиного та Вербового, він зауважив, що ворог там проявляє невелику активність, одразу отримує жорстку відповідь і "заспокоюється на певний час".
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