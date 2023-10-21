Армія РФ зменшує інтенсивність атак в районі Авдіївки — речник ОК Таврія

Злочинна армія РФ зазнає численних втрат в результаті провальних спроб наступу в районі Авдіївки на Донеччині і змушена зменшувати інтенсивність бойових дій.

Що відомо про ситуацію в районі Авдіївки

За словами керівника Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександра Штупуна, активність ворога в районі Авдіївки знизилась через суттєві втрати та відстутність результатів.

Ворог дещо, можна сказати по втратах, - знизилася його активність. Але він продовжує йти вперед. Загалом, якщо говорити по Таврійському напрямку, - ворог завдав одного ракетного та 24 авіаційних удари. Але більшість з них - це КАБи, і саме на Авдіївському напрямку, - зазначив Штупун. Поширити

За його словами, робота ракетних та зенітних підрозділів ЗСУ на Таврійському напрямку дозволила значно зменшити активність ворожої фронтової авіації.

Тому зараз ворог, в основному, десь відсотків 80, атакує КАБами з літаків Су-35 і Су-34, - пояснив Штупун. Поширити

Він також повідомив, що протягом доби українські військові 53 рази вступали у бій із військовими злочинцями армії РФ.

Окрім цього українські артилеристи завдали 685 ударів по ворожих позиціях.

На Авдіївці він не полишає спроб. Наші воїни там стійко тримають оборону. Ще 11 танків та 29 бойових броньованих машин - це минулої доби знищили воїни ОСУВ "Таврія". І близько 80% з цього - саме на Донеччині, - зазначив Штупун. Поширити

Що відомо про ситуацію на інших напрямках

Він підкреслив, що окупанти також безуспішно намагались вести наступ поблизу Новокалинового, Степового та Первомайського.

Ворог також не полишає провальних спроб просунутись вперед в районах Мар’їнки та Новомихайлівки, де українськими військовими протягом доби відбито не менше 20 атак.

Якщо говорити про Шахтарський і Запорізький напрямки, то там відбито атаки в районах Золотої Ниви, Старомайорського, Рівнополя, Полтавки та Роботиного. Біля Роботиного ворог намагається відновити втрачене положення - безуспішно, - наголосив Штупун. Поширити

Він також відзначив успішну роботу українських артилеристів.

Протягом доби виконали 1 тисячу 244 вогневих завдання. І загальні втрати ворога минулої доби дещо нижчі, майже в два рази - 496 осіб. Порівняно з позавчорашніми цифрами - це набагато менше. Також два окупанта здалися в полон і ми знищили 50 одиниць військової техніки ворога загалом на Таврійському напрямку, - зазначив речник ОК “Таврія”. Поширити

Він також пояснив, що в районі Мар’їнки ворог зберігає активність, яка спостерігається вже доволі давно.

Як він посилив, десь близько 15-20 атак… Невеликий відсоток на Новомихайлівку йде, в основному, ворог продовжує штурмувати Мар’їнку. Це його таке завдання", - сказав Штупун. Поширити

Він додав, що у ворога "просування на цьому напрямку досить незначне, а втрати - досить великі.

Крім того, на уточнення щодо ситуації довкола Роботиного та Вербового, він зауважив, що ворог там проявляє невелику активність, одразу отримує жорстку відповідь і "заспокоюється на певний час".