Армия РФ уменьшает интенсивность атак в районе Авдеевки - представитель ОК Таврия

Преступная армия РФ терпит многочисленные потери в результате провальных попыток наступления в районе Авдеевки на Донетчине и вынуждена уменьшать интенсивность боевых действий.
Что известно о ситуации в районе Авдеевки
По словам руководителя Объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Александра Штупуна, активность врага в районе Авдеевки снизилась из-за существенных потерь и отсутствия результатов.
По его словам, работа ракетных и зенитных подразделений ВСУ на Таврическом направлении позволила значительно снизить активность вражеской фронтовой авиации.
Он также сообщил, что за сутки украинские военные 53 раза вступали в бой с военными преступниками армии РФ.
Кроме этого, украинские артиллеристы нанесли 685 ударов по враждебным позициям.
Что известно о ситуации в других направлениях
Он подчеркнул, что оккупанты также безуспешно пытались вести наступление вблизи Новокалинового, Степного и Первомайского.
Враг также не оставляет провальных попыток продвинуться вперед в районах Марьинки и Новомихайловки, где украинскими военными в течение суток отражены не менее 20 атак.
Он также отметил успешную работу украинских артиллеристов.
Он также пояснил, что в районе Марьинки враг сохраняет активность, которая наблюдается уже достаточно давно.
Он добавил, что у врага "продвижение на этом направлении достаточно незначительное, а потери – достаточно велики.
Кроме того, на уточнение по поводу ситуации вокруг Роботиного и Вербового, он отметил, что враг там проявляет небольшую активность, сразу получает жесткий ответ и "успокаивается на время".
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