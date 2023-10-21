Армия РФ уменьшает интенсивность атак в районе Авдеевки - представитель ОК Таврия

Преступная армия РФ терпит многочисленные потери в результате провальных попыток наступления в районе Авдеевки на Донетчине и вынуждена уменьшать интенсивность боевых действий.

Что известно о ситуации в районе Авдеевки

По словам руководителя Объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Александра Штупуна, активность врага в районе Авдеевки снизилась из-за существенных потерь и отсутствия результатов.

Враг несколько, можно сказать по потерям, – снизилась его активность. Но он продолжает идти вперед. В общем, если говорить по Таврическому направлению, - враг нанес один ракетный и 24 авиационных удара. Но большинство из них – это КАБы, и именно на Авдеевском направлении, – отметил Штупун. Поделиться

По его словам, работа ракетных и зенитных подразделений ВСУ на Таврическом направлении позволила значительно снизить активность вражеской фронтовой авиации.

Поэтому сейчас враг, в основном, где-то процентов 80, атакует КАБами из самолетов Су-35 и Су-34, – пояснил Штупун. Поделиться

Он также сообщил, что за сутки украинские военные 53 раза вступали в бой с военными преступниками армии РФ.

Кроме этого, украинские артиллеристы нанесли 685 ударов по враждебным позициям.

На Авдеевке он не оставляет попыток. Наши воины там стойко держат оборону. Еще 11 танков и 29 боевых бронированных машин - это за прошедшие сутки уничтожили воины ОСУВ "Таврия". И около 80% из этого – именно на Донетчине, – отметил Штупун. Поделиться

Что известно о ситуации в других направлениях

Он подчеркнул, что оккупанты также безуспешно пытались вести наступление вблизи Новокалинового, Степного и Первомайского.

Враг также не оставляет провальных попыток продвинуться вперед в районах Марьинки и Новомихайловки, где украинскими военными в течение суток отражены не менее 20 атак.

Если говорить о Шахтерском и Запорожском направлениях, то там отражены атаки в районах Золотой Нивы, Старомайорского, Ровно, Полтавки и Роботиного. У Роботиного враг пытается восстановить утраченное положение – безуспешно, – подчеркнул Штупун. Поделиться

Он также отметил успешную работу украинских артиллеристов.

В течение суток выполнили 1 тысячу 244 огневых задач. И общие потери врага за прошедшие сутки несколько ниже, почти в два раза – 496 человек. По сравнению с позавчерашними цифрами – это гораздо меньше. Также два кафира сдались в плен и мы уничтожили 50 единиц военной техники врага в целом на Таврическом направлении, - отметил представитель ОК "Таврия". Поделиться

Он также пояснил, что в районе Марьинки враг сохраняет активность, которая наблюдается уже достаточно давно.

Как он усилил, где-то около 15-20 атак… Небольшой процент на Новомихайловку идет, в основном, враг продолжает штурмовать Марьинку. Это его такая задача", - сказал Штупун. Поделиться

Он добавил, что у врага "продвижение на этом направлении достаточно незначительное, а потери – достаточно велики.

Кроме того, на уточнение по поводу ситуации вокруг Роботиного и Вербового, он отметил, что враг там проявляет небольшую активность, сразу получает жесткий ответ и "успокаивается на время".