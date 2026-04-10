Artemis-2. Астронавти помітили на Місяці загадкові спалахи

Під час історичного прольоту повз Місяць екіпаж місії "Артеміда-2" помітив дивні яскраві спалахи, що виходили від нашого природного супутника. Астронавтам довелося зіштовхнутися з явищем, якого наземний персонал NASA взагалі не очікував.
Головні тези:
- Під час історичного прольоту місії "Артеміс-2" астронавти помітили на Місяці яскраві спалахи, спричинені ударами метеоритів.
- Вчені з NASA наголошують на важливості цього відкриття для отримання даних про частоту ударів та розміри метеоритів на Місяці.
Астронавти помітили на Місяці яскраві короткі спалахи
Під час кількаденного польоту астронавти провели чимало досліджень, опинилися якнайдалі від Землі в історії, але спершу мали можливість спостерігати за Місяцем зблизька.
Про це пише Komputer Swiat.
Загалом космонавти помітили шість таких ударних спалахів, які раніше реєструвалися дуже рідко. Вчені з NASA кажуть про справжній успіх, зокрема голова науковиця місячної місії Келсі Янг сказала:
Я не знаю, чи очікувала я, що екіпаж побачить щось під час цієї місії, тож, мабуть, ви помітили здивування та шок на моєму обличчі.
Зазначається, що такі спалахи фіксуються дуже рідко, а побачити їх на власні очі, є сенсацією. Один з членів екіпажу Джеремі Гансен описав це явище як "іскру світла".
Водночас головний науковець Планетарного товариства Брюс Беттс каже, що метеорити, удар яких освітлює поверхню Місяця, не можуть бути надто малими:
У Komputer Swiat додають, що визначення розміру є необхідним, аби можна було підготуватися до потенційного удару метеорита по запланованих місячних базах. За словами вчених, потрібно створити сучасніші та досконаліші інструменти для щоденного моніторингу потоків метеоритів, які можуть загрожувати присутності людини на Місяці.
