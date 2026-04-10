Artemis-2. Астронавти помітили на Місяці загадкові спалахи

Під час історичного прольоту повз Місяць екіпаж місії "Артеміда-2" помітив дивні яскраві спалахи, що виходили від нашого природного супутника. Астронавтам довелося зіштовхнутися з явищем, якого наземний персонал NASA взагалі не очікував.

Під час кількаденного польоту астронавти провели чимало досліджень, опинилися якнайдалі від Землі в історії, але спершу мали можливість спостерігати за Місяцем зблизька.

Саме під час останнього вони змогли помітити щось незвичайне, а саме дуже яскраві спалахи, які походили від потужних ударів метеоритів.

Про це пише Komputer Swiat.

Загалом космонавти помітили шість таких ударних спалахів, які раніше реєструвалися дуже рідко. Вчені з NASA кажуть про справжній успіх, зокрема голова науковиця місячної місії Келсі Янг сказала:

Я не знаю, чи очікувала я, що екіпаж побачить щось під час цієї місії, тож, мабуть, ви помітили здивування та шок на моєму обличчі.

Зазначається, що такі спалахи фіксуються дуже рідко, а побачити їх на власні очі, є сенсацією. Один з членів екіпажу Джеремі Гансен описав це явище як "іскру світла".

Також вчені з NASA кажуть, що спалахи тривали мілісекунди та мали білий або синьо-білий колір. Така кількість зафіксованих ударів може дозволити вченим отримати дані про частоту ударів, а також про розміри снарядів.

Водночас головний науковець Планетарного товариства Брюс Беттс каже, що метеорити, удар яких освітлює поверхню Місяця, не можуть бути надто малими: