Artemis-2. Астронавти помітили на Місяці загадкові спалахи
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Місяць
Джерело:  УНІАН

Під час історичного прольоту повз Місяць екіпаж місії "Артеміда-2" помітив дивні яскраві спалахи, що виходили від нашого природного супутника. Астронавтам довелося зіштовхнутися з явищем, якого наземний персонал NASA взагалі не очікував.

Головні тези:

  • Під час історичного прольоту місії "Артеміс-2" астронавти помітили на Місяці яскраві спалахи, спричинені ударами метеоритів.
  • Вчені з NASA наголошують на важливості цього відкриття для отримання даних про частоту ударів та розміри метеоритів на Місяці.

Астронавти помітили на Місяці яскраві короткі спалахи

Під час кількаденного польоту астронавти провели чимало досліджень, опинилися якнайдалі від Землі в історії, але спершу мали можливість спостерігати за Місяцем зблизька.

Саме під час останнього вони змогли помітити щось незвичайне, а саме дуже яскраві спалахи, які походили від потужних ударів метеоритів.

Про це пише Komputer Swiat.

Загалом космонавти помітили шість таких ударних спалахів, які раніше реєструвалися дуже рідко. Вчені з NASA кажуть про справжній успіх, зокрема голова науковиця місячної місії Келсі Янг сказала:

Я не знаю, чи очікувала я, що екіпаж побачить щось під час цієї місії, тож, мабуть, ви помітили здивування та шок на моєму обличчі.

Зазначається, що такі спалахи фіксуються дуже рідко, а побачити їх на власні очі, є сенсацією. Один з членів екіпажу Джеремі Гансен описав це явище як "іскру світла".

Також вчені з NASA кажуть, що спалахи тривали мілісекунди та мали білий або синьо-білий колір. Така кількість зафіксованих ударів може дозволити вченим отримати дані про частоту ударів, а також про розміри снарядів.

Водночас головний науковець Планетарного товариства Брюс Беттс каже, що метеорити, удар яких освітлює поверхню Місяця, не можуть бути надто малими:

У Komputer Swiat додають, що визначення розміру є необхідним, аби можна було підготуватися до потенційного удару метеорита по запланованих місячних базах. За словами вчених, потрібно створити сучасніші та досконаліші інструменти для щоденного моніторингу потоків метеоритів, які можуть загрожувати присутності людини на Місяці.

Більше по темі

Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
9 місяців на МКС. Астронавти NASA повернулися на Землю
Астронавтка
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Історична місія Artemis-2. NASA відправила астронавтів на орбіту Місяця
NASA
ракета
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Artemis II. Астронавти поділилися подробицями найнебезпечнішої частини місії
Artemis II

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?