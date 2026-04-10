Artemis-2. Астронавты заметили на Луне загадочные вспышки

Во время исторического пролета мимо Луны экипаж миссии "Артемида-2" заметил странные яркие вспышки, исходившие от нашего природного спутника. Астронавтам пришлось столкнуться с явлением, которого наземный персонал NASA вообще не ожидал.

Астронавты заметили на Луне яркие короткие вспышки

Во время многодневного полета астронавты провели немало исследований, оказались подальше от Земли в истории, но сначала имели возможность наблюдать за Луной вблизи.

Именно во время последнего они смогли заметить что-то необычное, а именно очень яркие вспышки, происходившие от мощных ударов метеоритов.

В общей сложности космонавты заметили шесть таких ударных вспышек, которые раньше регистрировались очень редко. Ученые из NASA говорят о настоящем успехе, в частности глава ученая лунной миссии Келси Янг сказала:

Я не знаю, ожидала ли я, что экипаж увидит что-то во время этой миссии, и, видимо, вы заметили удивление и шок на моем лице.

Отмечается, что такие вспышки фиксируются очень редко, а увидеть их своими глазами является сенсацией. Один из членов экипажа Джереми Гансен описал это явление как "искру света".

Также ученые NASA говорят, что вспышки продолжались миллисекунды и имели белый или сине-белый цвет. Такое количество зафиксированных ударов может позволить учёным получить данные о частоте ударов, а также о размерах снарядов.

В то же время главный ученый Планетарного общества Брюс Бэттс говорит, что метеориты, удар которых освещает поверхность Луны, не могут быть слишком малы.