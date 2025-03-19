9 месяцев на МКС. Астронавты NASA вернулись на Землю

С Международной космической станции (МКС) на Землю 19 марта вернулись два астронавта NASA, которые из-за технической неисправности своего корабля задержались в космосе на девять месяцев.

Застрявшие на МКС астронавты NASA вернулись на Землю

Посадку космический корабль Crew Dragon на борту с американцами Сунитой Уильямс и Барри Уилмор совершил в 11:57 по киевскому времени.

Приземление произошло в около 80 км от побережья Флориды в Мексиканском заливе.

Приземление

Напомним, в июне 2024 года бывшие пилоты-испытатели Военно-морских воздушных сил США Сунита Уильямс и Барри Уилмор отправились в десятидневную миссию на МКС. Однако из-за технических неисправностей космического корабля астронавтам не удалось вернуться на Землю вовремя.

В NASA переносили их путешествие домой, пока американцы проводили научные исследования (около 150) на орбите Земли и осуществляли техническое обслуживание лаборатории.

В общей сложности на борту МКС астронавты провели 286 дней, что больше, чем средняя продолжительность шестимесячных миссий, но меньше рекордсмена США Фрэнка Рубио, проведшего на орбите 371 день.

Для Сунити Уильямс это был третий полет в космос. По ее подсчетам, всего за пределами Земли она провела 608 дней.