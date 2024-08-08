Астронавты NASA могут "застрять" на МКС до 2025 года

Двое американских астронавтов — Бутч Уилмор и Суни Уильямс — в июне 2024 года отправились в восьмидневную миссию на Международную космическую станцию. Однако из-за технических проблем до сих пор там находятся и могут вернуться на Землю в феврале 2025 года.
Главные тезисы
- Астронавты NASA Бутч Уилмор и Суни Уильямс задержаны на МКС из-за технических проблем с кораблем Boeing Starliner до 2025 года.
- NASA исследует возможности использования Crew Dragon SpaceX для возвращения астронавтов на Землю, если Starliner не сможет обеспечить безопасное возвращение.
- Миссия Starliner была задержана из-за технических неполадок, что вызвало неопределенность относительно возвращения экипажа на Землю.
- Корабль Starliner пробыл на МКС 63 дня из возможных 90 из-за выявленных проблем, таких как неисправность двигателей и утечка гелия, что затрудняет его использование для возвращения астронавтов.
- Пока остается неясным, каким образом будет организовано возвращение астронавтов NASA на Землю, но планируется возможное использование Dragon Crew-9 компании SpaceX.
Астронавты NASA "застряли" на МКС до 2025 года
Такое развитие событий вполне возможно, если не удастся отремонтировать их корабль Boeing Starliner.
В частности, руководитель программы коммерческих экипажей NASA Стив Стич, заявил, что агентство рассматривает возможность отправки в МКС корабля Dragon Crew-9 компании SpaceX. Его запуск поначалу был запланирован на середину августа. Позже стало известно, что миссия стартует после 24 сентября.
Пока вопрос, как вернуть Уилмора и Уильямс назад, до сих пор решают.
Миссия Starliner: что известно
Астронавты отправились в миссию 5 июня 2024 года. Она должна была длиться 8 дней, но затянулась из-за технических проблем. Они подвергли сомнению способность космического корабля безопасно вернуть экипаж на Землю, как было запланировано.
Представитель Boeing заявил, что если NASA решит изменить миссию Starliner, компания "будет принимать меры, необходимые для настройки Starliner для возвращения его без экипажа".
Космический корабль Starliner пробыл на МКС 63 дня из возможных 90, и он припаркован в том же порту, который Crew Dragon должен будет использовать для доставки будущего экипажа астронавтов.
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