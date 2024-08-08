Астронавты NASA могут "застрять" на МКС до 2025 года

Двое американских астронавтов — Бутч Уилмор и Суни Уильямс — в июне 2024 года отправились в восьмидневную миссию на Международную космическую станцию. Однако из-за технических проблем до сих пор там находятся и могут вернуться на Землю в феврале 2025 года.

Астронавты NASA "застряли" на МКС до 2025 года

Такое развитие событий вполне возможно, если не удастся отремонтировать их корабль Boeing Starliner.

7 августа американское космическое агентство NASA заявило, что если возвращение на Starliner будет опасным, астронавты используют другой корабль — Crew Dragon SpaceX, однако это произойдет в следующем году. Поделиться

В частности, руководитель программы коммерческих экипажей NASA Стив Стич, заявил, что агентство рассматривает возможность отправки в МКС корабля Dragon Crew-9 компании SpaceX. Его запуск поначалу был запланирован на середину августа. Позже стало известно, что миссия стартует после 24 сентября.

Пока вопрос, как вернуть Уилмора и Уильямс назад, до сих пор решают.

Бутч Уилмор и Сунни Уильямс

Миссия Starliner: что известно

Астронавты отправились в миссию 5 июня 2024 года. Она должна была длиться 8 дней, но затянулась из-за технических проблем. Они подвергли сомнению способность космического корабля безопасно вернуть экипаж на Землю, как было запланировано.

Представитель Boeing заявил, что если NASA решит изменить миссию Starliner, компания "будет принимать меры, необходимые для настройки Starliner для возвращения его без экипажа".

Космический корабль Starliner пробыл на МКС 63 дня из возможных 90, и он припаркован в том же порту, который Crew Dragon должен будет использовать для доставки будущего экипажа астронавтов.