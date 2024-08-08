Астронавти NASA можуть "застрягнути" на МКС до 2025 року
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Астронавти NASA можуть "застрягнути" на МКС до 2025 року

МКС
Джерело:  The Guardian

Двоє американських астронавтів — Бутч Вілмор і Суні Вільямс —  у червні 2024 року вирушили у восьмиденну місію на Міжнародну космічну станцію. Проте через технічні проблеми досі там перебувають та можуть повернутися на Землю аж у лютому 2025 року.

Головні тези:

  • Астронавти NASA Бутч Вілмор і Суні Вільямс опинилися затримані на МКС до 2025 року через технічні неполадки з кораблем Boeing Starliner.
  • NASA розглядає варіанти для повернення астронавтів, у тому числі використання корабля Crew Dragon SpaceX.
  • Місія Starliner, яка мала тривати 8 днів, затягнулася через технічні проблеми, ставши причиною невизначеності щодо безпечного повернення на Землю.

Астронавти NASA “застрягли” на МКС до 2025 року

Такий розвиток подій цілком ймовірний, якщо не вдасться відремонтувати їхній корабель Boeing Starliner.

7 серпня американське космічне агентство NASA заявило, що якщо повернення на Starliner буде небезпечним, астронавти використають інший корабель — Crew Dragon SpaceX, однак це відбудеться аж наступного року.

Зокрема керівник програми комерційних екіпажів NASA Стів Стіч, заявив, що агентство розглядає можливість відправки до МКС корабля Dragon Crew-9 компанії SpaceX. Його запуск спочатку був запланований на середину серпня. Згодом стало відомо, що місія стартує після 24 вересня.

Наразі питання, як повернути Вілмора і Вільямс назад, досі вирішують.

Бутч Вілмор і Суні Вільямс

Місія Starliner: що відомо

Астронавти вирушили у місію 5 червня 2024 року. Вона мала тривати 8 днів, але затягнулася через технічні проблеми. Вони поставили під сумнів здатність космічного корабля безпечно повернути екіпаж на Землю, як було заплановано.

Представник Boeing заявив, що якщо NASA вирішить змінити місію Starliner, компанія "вживатиме заходів, необхідних для налаштування Starliner для повернення його без екіпажу".

Космічний корабель Starliner пробув на МКС 63 дні з можливих 90, і він "припаркований" у тому ж порту, який Crew Dragon повинен буде використовувати для доставки майбутнього екіпажу астронавтів.

У липні компанія Boeing заявила, що після ретельних наземних випробувань інженери виявили проблеми в Starliner, як-от несправність двигунів і витік гелію. Але водночас вони впевнені, що повернення за допомогою цього корабля можливе.

Більше по темі

Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Проблемна місія Starliner. Астронавти NASA знову затрималися на МКС
Starliner
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Астронавти NASA з місії Starliner "застрягли" на МКС
Starliner
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Астронавти NASA з місії Starliner понад місяць "застрягли" на МКС. Що далі
Starliner

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?