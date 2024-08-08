Астронавти NASA можуть "застрягнути" на МКС до 2025 року

Двоє американських астронавтів — Бутч Вілмор і Суні Вільямс — у червні 2024 року вирушили у восьмиденну місію на Міжнародну космічну станцію. Проте через технічні проблеми досі там перебувають та можуть повернутися на Землю аж у лютому 2025 року.

Астронавти NASA “застрягли” на МКС до 2025 року

Такий розвиток подій цілком ймовірний, якщо не вдасться відремонтувати їхній корабель Boeing Starliner.

7 серпня американське космічне агентство NASA заявило, що якщо повернення на Starliner буде небезпечним, астронавти використають інший корабель — Crew Dragon SpaceX, однак це відбудеться аж наступного року. Поширити

Зокрема керівник програми комерційних екіпажів NASA Стів Стіч, заявив, що агентство розглядає можливість відправки до МКС корабля Dragon Crew-9 компанії SpaceX. Його запуск спочатку був запланований на середину серпня. Згодом стало відомо, що місія стартує після 24 вересня.

Наразі питання, як повернути Вілмора і Вільямс назад, досі вирішують.

Бутч Вілмор і Суні Вільямс

Місія Starliner: що відомо

Астронавти вирушили у місію 5 червня 2024 року. Вона мала тривати 8 днів, але затягнулася через технічні проблеми. Вони поставили під сумнів здатність космічного корабля безпечно повернути екіпаж на Землю, як було заплановано.

Представник Boeing заявив, що якщо NASA вирішить змінити місію Starliner, компанія "вживатиме заходів, необхідних для налаштування Starliner для повернення його без екіпажу".

Космічний корабель Starliner пробув на МКС 63 дні з можливих 90, і він "припаркований" у тому ж порту, який Crew Dragon повинен буде використовувати для доставки майбутнього екіпажу астронавтів.