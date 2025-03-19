9 місяців на МКС. Астронавти NASA повернулися на Землю

З Міжнародної космічної станції (МКС) на Землю 19 березня повернулися двоє астронавтів NASA, які через технічну несправність свого корабля затрималися в космосі на дев'ять місяців.

Астронавти NASA, що застрягли на МКС, повернулися на Землю

Посадку космічний корабель Crew Dragon на борту з американцями Сунітою Вільямс та Баррі Вілмором здійснив об 11:57 за київським часом.

Приземлення відбулося за близько 80 км від узбережжя Флориди в Мексиканській затоці.

Приземлення

Нагадаємо, у червні 2024 року колишні пілоти-випробувачі Військово-морських повітряних сил США Суніта Вільямс та Баррі Вілмор відправилися в десятиденну місію на МКС. Однак через технічні несправності космічного корабля астронавтам не вдалося повернутися на Землю вчасно.

У NASA переносили їхню подорож додому, поки американці на орбіті Землі проводили наукові дослідження (близько 150) та здійснювали технічне обслуговування лабораторії.

Загалом на борту МКС астронавти провели 286 днів, що більше, ніж середня тривалість шестимісячних місій, але менше рекордсмена США Френка Рубіо, який провів на орбіті 371 день.

Для Суніти Вільямс це був третій політ у космос. За її підрахунками, загалом за межами Землі вона провела 608 днів.