Artemis II. Астронавты поделились подробностями самой опасной части миссии

Экипаж Artemis II побывал на Луне и направляется назад, но теперь сталкивается с самой большой опасностью за всю миссию: возвращением на Землю.
Главные тезисы
- Астронавты Artemis II переживают наиболее опасный этап миссии – возвращение на Землю при температуре 2700°C и скорости 25 000 миль в час.
- Космический корабль Artemis 2 обладает опытным экипажем астронавтов и запасами для критического этапа возвращения на Землю.
Астронавты Artemis II поделились подробностями возвращения на Землю
Издание рассказало, что трудно представить, как это находиться внутри крошечного аппарата размером с мини-автобус, когда его трехдюймовый теплозащитный экран выдерживает температуру 2700 ° C при скорости 25 000 миль в час.
Приводятся данные, что к моменту входа в атмосферу Земли ранним утром 11 апреля они пролетят более полумиллиона миль. Artemis II приближается к атмосфере Земли со скоростью, в 13 раз превышающей темпы пули.
Происшествия миссии захватили воображение миллионов людей на Земле. Это самая интересная космическая миссия со времен высадки на Луну в 1969 году. Но даже члены экипажа признают, что именно этот последний этап несет наибольшую опасность.
Отмечается, что американский космический гигант Lockheed Martin построил космический аппарат для миссии Artemis II, отделившийся от огромной несущей топливо для запуска ракеты 1 апреля из Космического центра имени Кеннеди во Флориде.
Примечательно, что в составе экипажа были космонавты, вместе имеющие за плечами десятки лет космических полетов. 50-летний Рейд Визман — ветеран ВМС с 16-летним стажем работы космонавтом, уже проведшим в космосе шесть месяцев. Он всю жизнь любил летать, но на земле страдает от страха высоты.
49-летний Гловер, бывший лётчик-испытатель, является астронавтом уже 12 лет и провел в космосе шесть месяцев. Во время службы у военных Виктор имел позывной IKE, расшифровывающийся как "I Know Everything" (Я знаю все).
50-летний канадец Джереми Хансен — пилот-истребитель с 16-летним опытом работы космонавтом, но это его первая миссия в космосе.
По мнению издания, его товарищам по экипажу понадобится весь их опыт на последнем этапе.
Модуль Artemis 2 отделится от остального космического аппарата, а капсула вернется так, чтобы ее теплозащитный экран принял на себя основной удар от высоких температур, возникающих при входе в атмосферу, и обеспечил безопасность астронавтов внутри.
Примечательно, что теплозащитный экран, поврежденный во время первой миссии, будет играть решающую роль. После того, как космический корабль безопасно пройдет этот участок, развернется ряд парашютов, чтобы замедлить его движение.
Во время первого беспилотного испытания щит треснул и отломился кусками. Бывший астронавт NASA доктор Дэнни Оливас, расследовавший этот инцидент, признал, что это "не тот теплозащитный экран, который NASA хотела бы предоставить астронавтам".
Он был доволен тем, что более поздние изменения сделали его безопасным.
Экипаж будет принимать таблетки соли для увеличения объема крови. Это поможет им выдержать перегрузку и предотвратить потерю сознания, поскольку под действием гравитации кровь приливает к ногам.
С 11 парашютами корабль должен приземлиться в Тихом океане у Сан-Диего около 1:07 в субботу.
