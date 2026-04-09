Artemis II. Астронавты поделились подробностями самой опасной части миссии

Экипаж Artemis II побывал на Луне и направляется назад, но теперь сталкивается с самой большой опасностью за всю миссию: возвращением на Землю.

Астронавты Artemis II поделились подробностями возвращения на Землю

Издание рассказало, что трудно представить, как это находиться внутри крошечного аппарата размером с мини-автобус, когда его трехдюймовый теплозащитный экран выдерживает температуру 2700 ° C при скорости 25 000 миль в час.

Приводятся данные, что к моменту входа в атмосферу Земли ранним утром 11 апреля они пролетят более полумиллиона миль. Artemis II приближается к атмосфере Земли со скоростью, в 13 раз превышающей темпы пули.

Происшествия миссии захватили воображение миллионов людей на Земле. Это самая интересная космическая миссия со времен высадки на Луну в 1969 году. Но даже члены экипажа признают, что именно этот последний этап несет наибольшую опасность.

Издание рассказало, что Виктор Гловер признался, что больше всего он ждал, чтобы просто вернуться домой и снова увидеть свою семью.

Отмечается, что американский космический гигант Lockheed Martin построил космический аппарат для миссии Artemis II, отделившийся от огромной несущей топливо для запуска ракеты 1 апреля из Космического центра имени Кеннеди во Флориде.

Примечательно, что в составе экипажа были космонавты, вместе имеющие за плечами десятки лет космических полетов. 50-летний Рейд Визман — ветеран ВМС с 16-летним стажем работы космонавтом, уже проведшим в космосе шесть месяцев. Он всю жизнь любил летать, но на земле страдает от страха высоты.

49-летний Гловер, бывший лётчик-испытатель, является астронавтом уже 12 лет и провел в космосе шесть месяцев. Во время службы у военных Виктор имел позывной IKE, расшифровывающийся как "I Know Everything" (Я знаю все).

Его соотечественница Кристина Кох, 47 лет, инженер-электрик, которая с 12 лет своей карьеры космонавта провела один год в космосе. Она вошла в историю, приняв участие в первом женском выходе в открытый космос во время пребывания на Международной космической станции.

50-летний канадец Джереми Хансен — пилот-истребитель с 16-летним опытом работы космонавтом, но это его первая миссия в космосе.

По мнению издания, его товарищам по экипажу понадобится весь их опыт на последнем этапе.

Модуль Artemis 2 отделится от остального космического аппарата, а капсула вернется так, чтобы ее теплозащитный экран принял на себя основной удар от высоких температур, возникающих при входе в атмосферу, и обеспечил безопасность астронавтов внутри.

Примечательно, что теплозащитный экран, поврежденный во время первой миссии, будет играть решающую роль. После того, как космический корабль безопасно пройдет этот участок, развернется ряд парашютов, чтобы замедлить его движение.

Четырех членов экипажа будет защищать теплозащитный экран, изготовленный из материала под названием Avcoat, состоящий из кремнеземных волокон и эпоксидной смолы, заключенных в стеклопластиковую сетку с сотовой структурой. Экран длиной 16,5 футов, составленный из 186 блоков Avcoat, предназначен для "контролируемого" сгорания, чтобы отвести образующееся тепло при входе в атмосферу тепло от капсулы.

Во время первого беспилотного испытания щит треснул и отломился кусками. Бывший астронавт NASA доктор Дэнни Оливас, расследовавший этот инцидент, признал, что это "не тот теплозащитный экран, который NASA хотела бы предоставить астронавтам".

Он был доволен тем, что более поздние изменения сделали его безопасным.

Экипаж будет принимать таблетки соли для увеличения объема крови. Это поможет им выдержать перегрузку и предотвратить потерю сознания, поскольку под действием гравитации кровь приливает к ногам.

Отмечается, что у астронавтов есть герметичные оранжевые скафандры системы выживания экипажа Orion. Под ними они будут носить специальную компрессионную одежду, которая поможет поддерживать артериальное давление.

С 11 парашютами корабль должен приземлиться в Тихом океане у Сан-Диего около 1:07 в субботу.