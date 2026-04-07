Миссия Artemis II. NASA поразило мир уникальными фото

Астронавты миссии Artemis II совершили исторический облет Луны, во время которого они увидели и сфотографировали ее обратную сторону. Новые снимки за считанные часы облетели мир и спровоцировали активные обсуждения в сети.

Что важно понимать, астронавты пролетели на расстоянии от примерно 4 000 до 6 000 миль (около 6 400–9 600 км) над поверхностью Луны.

Это позволило рассмотреть ее рельеф при полном освещении Солнцем.

Фото: NASA

По словам команды НАСА, поверхность оказалась чрезвычайно неровной, "инопланетной" с виду, с многочисленными кратерами и разнообразными формами рельефа.

Фото: NASA

Кроме того, указано, что этот полет можно считать абсолютным рекордом, поскольку астронавты отдалились от Земли дальше, чем кто-либо ранее — более 252 тысяч миль (около 406 тысяч км).

Фото: NASA

Таким образом, удалось превзойти показатель миссии Apollo 13.

Миссия Artemis II является первым полетом людей к Луне за последние более 50 лет. Она не предусматривает посадки, но является важным шагом к предстоящим миссиям, во время которых NASA планирует вновь высадить людей на Луну и создать там длительное присутствие.