Миссия Artemis II. NASA поразило мир уникальными фото

Астронавты миссии Artemis II совершили исторический облет Луны, во время которого они увидели и сфотографировали ее обратную сторону. Новые снимки за считанные часы облетели мир и спровоцировали активные обсуждения в сети.
Главные тезисы
- Этот полет стал рекордным в истории исследования космоса.
- Миссия Artemis II смогла превзойти успех Apollo 13.
Новые снимки от Artemis II — что важно знать
Что важно понимать, астронавты пролетели на расстоянии от примерно 4 000 до 6 000 миль (около 6 400–9 600 км) над поверхностью Луны.
Это позволило рассмотреть ее рельеф при полном освещении Солнцем.
По словам команды НАСА, поверхность оказалась чрезвычайно неровной, "инопланетной" с виду, с многочисленными кратерами и разнообразными формами рельефа.
Кроме того, указано, что этот полет можно считать абсолютным рекордом, поскольку астронавты отдалились от Земли дальше, чем кто-либо ранее — более 252 тысяч миль (около 406 тысяч км).
Таким образом, удалось превзойти показатель миссии Apollo 13.
Больше по теме
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-