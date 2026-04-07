Місія Artemis II. NASA вразило світ унікальними світлинами

Астронавти місії Artemis II здійснили історичний обліт Місяця, під час якого вони побачили й сфотографували його зворотний бік. Нові знімки за лічені години облетіли світ та спровокували активні обговорення у мережі.

Нові знімки від Artemis II — що важливо знати

Що важливо розуміти, астронавти пролетіли на відстані приблизно від 4 000 до 6 000 миль (близько 6 400–9 600 км) над поверхнею Місяця.

Це дало можливість роздивитися його рельєф при повному освітленні Сонцем.

За словами команди НАСА, поверхня виявилася надзвичайно нерівною, “інопланетною” на вигляд, із численними кратерами та різноманітними формами рельєфу.

Окрім того, наголошується, що цей політ можна вважати абсолютним рекордом, оскільки астронавти віддалилися від Землі далі, ніж будь-хто раніше — понад 252 тисячі миль (приблизно 406 тисяч км).

Таким чином вдалося перевершити показник місії Apollo 13.

Місія Artemis II є першим польотом людей до Місяця за понад 50 років. Вона не передбачає посадки, але є важливим кроком до майбутніх місій, під час яких NASA планує знову висадити людей на Місяць і створити там довготривалу присутність.