Місія Artemis II. NASA вразило світ унікальними світлинами

Джерело:  NBC News

Астронавти місії Artemis II здійснили історичний обліт Місяця, під час якого вони побачили й сфотографували його зворотний бік. Нові знімки за лічені години облетіли світ та спровокували активні обговорення у мережі.

Головні тези:

  • Цей політ став рекордним в історії дослідження космосу.
  • Місія Artemis II змогла перевершити успіх Apollo 13.

Нові знімки від Artemis II — що важливо знати

Що важливо розуміти, астронавти пролетіли на відстані приблизно від 4 000 до 6 000 миль (близько 6 400–9 600 км) над поверхнею Місяця.

Це дало можливість роздивитися його рельєф при повному освітленні Сонцем.

Фото: NASA

За словами команди НАСА, поверхня виявилася надзвичайно нерівною, “інопланетною” на вигляд, із численними кратерами та різноманітними формами рельєфу.

Фото: NASA

Окрім того, наголошується, що цей політ можна вважати абсолютним рекордом, оскільки астронавти віддалилися від Землі далі, ніж будь-хто раніше — понад 252 тисячі миль (приблизно 406 тисяч км).

Фото: NASA

Таким чином вдалося перевершити показник місії Apollo 13.

Місія Artemis II є першим польотом людей до Місяця за понад 50 років. Вона не передбачає посадки, але є важливим кроком до майбутніх місій, під час яких NASA планує знову висадити людей на Місяць і створити там довготривалу присутність.

Фото: NASA

