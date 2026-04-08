Историческая миссия Artemis II завершается — видео и интересные подробности

Как сообщают в NASA, астронавты исторической миссии Artemis II в конце концов возвращаются на Землю после путешествия вокруг Луны. Уже известны первые результаты.

Миссия Artemis II — какой она была

Что важно понимать, в рамках этой миссии экипаж NASA Artemis II достиг наибольшего расстояния от Земли в истории пилотируемых полетов — около 406 000 км.

4 астронавта — Рейд Вайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и канадец Джереми Хансен — решились на 10-дневное космическое путешествие, чтобы совершить облет Луны без посадки.

Корабль Orion (названный экипажем Integrity) был выведен в космос ракетой NASA Space Launch System из мыса Канаверал 1 апреля 2026 года.

Во время 6-часового пролета по темной стороне Луны участники миссии получили уникальную возможность увидеть ранее невидимые участки поверхности.

Более того, они зафиксировали метеорные вспышки и делали снимки.

Что также интересно, астронавты предложили неофициальные названия двум новым лунным кратерам: Integrity — в честь корабля — и Carroll — в память о жене одного из астронавтов.

Кроме того, удалось сделать уникальные фотографии поверхности Луны.