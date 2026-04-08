Историческая миссия Artemis II завершается — видео и интересные подробности

Как сообщают в NASA, астронавты исторической миссии Artemis II в конце концов возвращаются на Землю после путешествия вокруг Луны. Уже известны первые результаты.
Главные тезисы
- В рамках миссии удалось сделать уникальные фотографии поверхности Луны.
- Также предложены неофициальные названия двум новым лунным кратерам.
Миссия Artemis II — какой она была
Что важно понимать, в рамках этой миссии экипаж NASA Artemis II достиг наибольшего расстояния от Земли в истории пилотируемых полетов — около 406 000 км.
4 астронавта — Рейд Вайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и канадец Джереми Хансен — решились на 10-дневное космическое путешествие, чтобы совершить облет Луны без посадки.
Во время 6-часового пролета по темной стороне Луны участники миссии получили уникальную возможность увидеть ранее невидимые участки поверхности.
Более того, они зафиксировали метеорные вспышки и делали снимки.
Что также интересно, астронавты предложили неофициальные названия двум новым лунным кратерам: Integrity — в честь корабля — и Carroll — в память о жене одного из астронавтов.
Кроме того, удалось сделать уникальные фотографии поверхности Луны.
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-