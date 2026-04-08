Історична місія Artemis II завершується — відео та цікаві подробиці

Як повідомляють в NASA, астронавти історичної місії Artemis II врешті-решт повертаються на Землю після подорожі навколо Місяця. Уже відомі перші результати.
Головні тези:
- У межах місії вдалося зробити унікальні фотографії поверхні Місяця.
- Також запропоновано неофіційні назви двом новим місячним кратерам.
Місія Artemis II — якою вона була
Що важливо розуміти, у межах цієї місії екіпаж NASA Artemis II досяг найбільшої відстані від Землі в історії пілотованих польотів — близько 406 000 км.
Ожразу 4 астронавти — Рейд Вайзман, Віктор Гловер, Крістіна Кох і канадець Джеремі Хансен — наважилися на 10-денну космічну подорож, щоб виконати обліт Місяця без посадки.
Під час 6-годинного прольоту по темній стороні Місяця учасники місії отримали унікальну можливість побачити раніше невидимі ділянки поверхні.
Ба більше, вони зафіксували метеорні спалахи та робили знімки.
Що також цікаво, астронавти запропонували неофіційні назви двом новим місячним кратерам: Integrity — на честь корабля — і Carroll — на згадку про дружину одного з астронавтів.
Окрім того, вдалося зробити унікальні світлини поверхні Місяця.
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-