Миссия Artemis II. Космический корабль Orion покинул орбиту Земли — видео
Космический корабль Orion с экипажем миссии Artemis II на борту уже покинул околоземную орбиту и следует дальше — к спутнику Земли — Луне.

Главные тезисы

  • Космический корабль Orion с экипажем Artemis II покинул орбиту Земли и направился к Луне, используя главный двигатель для маневрирования и возвращения на Землю.
  • Запуск главного двигателя на сервисном модуле обеспечил тягу около 6000 фунтов, позволяя кораблю достичь космической скорости и использовать гравитацию Луны.

Об этом в соцсети Х сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Следующий шаг: пролет вокруг Луны. Космический корабль Orion недавно запустил свой главный двигатель на сервисном модуле примерно на шесть минут, обеспечив тягу около 6000 фунтов (2700 кг).

В NASA добавили, что этот маневр не только выводит астронавтов Artemis II на путь к Луне, но и выводит экипаж на свободную траекторию возвращения, что позволит им использовать гравитацию Луны для возвращения на Землю.

В NASA отметили, что главный двигатель Orion обеспечивает тягу до 2700 кг, чего достаточно, чтобы разогнать автомобиль от 0 до 96 км в час примерно за 2,7 секунды.

На момент запуска двигателя масса космического корабля составляла 26300 кг, а во время работы двигателя было сожжено примерно 450 кг горючего.

Ожидается, что экипаж миссии будет рассматривать поверхность Луны во время примерно шестичасового наблюдения в понедельник, 6 апреля.

Больше по теме

NASA пересматривает программу Artemis — когда произойдет высадка астронавтов на Луну
Artemis II. У NASA определили дату запуска миссии на Луну
Историческая миссия Artemis-2. NASA отправила астронавтов на орбиту Луны
