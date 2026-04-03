Миссия Artemis II. Космический корабль Orion покинул орбиту Земли — видео

Космический корабль Orion с экипажем миссии Artemis II на борту уже покинул околоземную орбиту и следует дальше — к спутнику Земли — Луне.

Об этом в соцсети Х сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Следующий шаг: пролет вокруг Луны. Космический корабль Orion недавно запустил свой главный двигатель на сервисном модуле примерно на шесть минут, обеспечив тягу около 6000 фунтов (2700 кг).

В NASA добавили, что этот маневр не только выводит астронавтов Artemis II на путь к Луне, но и выводит экипаж на свободную траекторию возвращения, что позволит им использовать гравитацию Луны для возвращения на Землю.

Next stop: lunar flyby.



The Orion spacecraft recently ignited its main engine on the service module for about six minutes to provide about 6,000 pounds of thrust. This maneuver not only sets the Artemis II astronauts on the path to the Moon. It also puts the crew in a free… pic.twitter.com/cWTfpzGC7d — NASA (@NASA) April 3, 2026

В NASA отметили, что главный двигатель Orion обеспечивает тягу до 2700 кг, чего достаточно, чтобы разогнать автомобиль от 0 до 96 км в час примерно за 2,7 секунды.

На момент запуска двигателя масса космического корабля составляла 26300 кг, а во время работы двигателя было сожжено примерно 450 кг горючего.

Ожидается, что экипаж миссии будет рассматривать поверхность Луны во время примерно шестичасового наблюдения в понедельник, 6 апреля.