NASA пересматривает программу Artemis — когда произойдет высадка астронавтов на Луну

NASA объявило о пересмотре месячной программы Artemis, добавив новую подготовительную миссию в 2027 году. Администратор Джаред Айзекман назвал это "единственным путем вперед".

NASA пересматривает программу Artemis

NASA планирует свою миссию по высадке на Луну на 2028 год. Это будет первый возврат астронавтов на поверхность Луны за более чем 50 лет. По данным Агентства, в начале и конце этого года может быть две высадки.

Космическое агентство ожидает запустить дополнительный полет в середине 2027 года, проводя испытания новых коммерческих лунных посадочных модулей на низкой околоземной орбите. По словам Айзекмана, изменения направлены на то, чтобы "вернуть программу к основам", в том числе увеличить частоту запусков.

Сейчас наша программа по сути рассчитана на запуск "Аполлона-8", а затем сразу на полет на Луну. Это, опять же, не путь к успеху.

Амит Кшатрия, заместитель администратора NASA, заявил, что внесение изменений необходимо для обеспечения безопасности миссий и достоверности графиков агентства.

Напомним, что у NASA возникли трудности с запуском миссии Artemis II, в рамках которой четверо астронавтов должны отправиться в путешествие вокруг месяца. В миссию входят астронавты NASA Рид Вайзман, Виктор Гловер и Кристина Кох, а также Джереми Хансен из Канадского космического агентства. Поделиться

Миссию перенесли по меньшей мере на начало апреля из-за проблем с гелием в ракете Space Launch System NASA. NASA сейчас работает над ремонтом ракеты.