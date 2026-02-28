NASA переглядає програму Artemis — коли відбудеться висадка астронавтів на Місяць

NASA оголосила про перегляд місячної програми Artemis, додавши нову підготовчу місію у 2027 році. Адміністратор Джаред Айзекман назвав це "єдиним шляхом уперед".
Головні тези:
- NASA переглядає програму Artemis та планує додаткову підготовчу місію на 2027 рік перед запланованою висадкою на Місяць у 2028 році.
- Зміни в програмі спрямовані на підвищення безпеки та стабільності місій, а також на збільшення частоти запусків.
NASA переглядає програму Artemis
NASA планує свою місію з висадки на Місяць на 2028 рік. Це буде перше повернення астронавтів на поверхню Місяця за понад 50 років. За даними Агентства, на початку та наприкінці цього року може бути дві висадки.
Космічне агентство очікує запустити додатковий політ у середині 2027 року, проводячи випробування нових комерційних місячних посадкових модулів на низькій навколоземній орбіті . За словами Айзекмана, зміни спрямовані на те, щоб "повернути програму до основ", зокрема збільшити частоту запусків.
Зараз наша програма, по суті, розрахована на запуск "Аполлона-8", а потім одразу на політ на Місяць. Це, знову ж таки, не шлях до успіху.
Аміт Кшатрія, заступник адміністратора NASA, заявив, що внесення змін необхідне для забезпечення безпеки місій та достовірності графіків агентства.
Місію перенесли щонайменше на початок квітня через проблеми з гелієм у ракеті Space Launch System NASA. NASA зараз працює над ремонтом ракети.
