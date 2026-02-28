NASA переглядає програму Artemis — коли відбудеться висадка астронавтів на Місяць

NASA оголосила про перегляд місячної програми Artemis, додавши нову підготовчу місію у 2027 році. Адміністратор Джаред Айзекман назвав це "єдиним шляхом уперед".

NASA переглядає програму Artemis

NASA планує свою місію з висадки на Місяць на 2028 рік. Це буде перше повернення астронавтів на поверхню Місяця за понад 50 років. За даними Агентства, на початку та наприкінці цього року може бути дві висадки.

Космічне агентство очікує запустити додатковий політ у середині 2027 року, проводячи випробування нових комерційних місячних посадкових модулів на низькій навколоземній орбіті . За словами Айзекмана, зміни спрямовані на те, щоб "повернути програму до основ", зокрема збільшити частоту запусків.

Зараз наша програма, по суті, розрахована на запуск "Аполлона-8", а потім одразу на політ на Місяць. Це, знову ж таки, не шлях до успіху.

Аміт Кшатрія, заступник адміністратора NASA, заявив, що внесення змін необхідне для забезпечення безпеки місій та достовірності графіків агентства.

Нагадаємо, що у NASA виникли труднощі із запуском місії Artemis II, в рамках якої четверо астронавтів мають вирушити в подорож навколо місяця. До місії входять астронавти NASA Рід Вайзман, Віктор Гловер та Крістіна Кох, а також Джеремі Хансен з Канадського космічного агентства. Поширити

Місію перенесли щонайменше на початок квітня через проблеми з гелієм у ракеті Space Launch System NASA. NASA зараз працює над ремонтом ракети.