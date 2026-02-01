Сніжний Місяць уже близько. У NASA опублікували нове звернення

Опівночі 2 лютого українці зможуть насолодитися спогляданням Сніжного Місяця. Що важливо розуміти, його так називають через потужні снігопади, які часто трапляються в цю пору року в деяких частинах світу.

У НАСА закликають не прогавати лютневу повню

Що важливо розуміти, усю поверхню супутника можна було бачити вже за кілька найближчих днів до 2 лютого.

З заявою з цього приводу виступив керівник Лабораторії планетарної, геологічної, геофізичної та геохімічної науки NASA в Центрі космічних польотів імені Годдарда Ной Петро.

За словами останнього, останній зимовий місяць — дійсно чудовий час, щоб вивчити Місяць в очікуванні на запуск місії США до супутника Землі.

Виходьте та дивіться на Місяць, коли він повний та частково повний, а також вивчайте його географію. Почніть вивчати його особливості та як Місяць виглядає за різних фаз, щоб відсвяткувати той факт, що ми повертаємося на нього.

Як уже згадувалося раніше, команда NASA активно готується облетіти Місяць.