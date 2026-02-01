Сніжний Місяць уже близько. У NASA опублікували нове звернення

Опівночі 2 лютого українці зможуть насолодитися спогляданням Сніжного Місяця. Що важливо розуміти, його так називають через потужні снігопади, які часто трапляються в цю пору року в деяких частинах світу.
Головні тези:
- Світлі та темні ділянки Місяця можна побачити неозброєним оком.
- Однак якщо ви хочете побачити кратери та інші особливості супутника, варто скористатися телескопом.
У НАСА закликають не прогавати лютневу повню
Що важливо розуміти, усю поверхню супутника можна було бачити вже за кілька найближчих днів до 2 лютого.
З заявою з цього приводу виступив керівник Лабораторії планетарної, геологічної, геофізичної та геохімічної науки NASA в Центрі космічних польотів імені Годдарда Ной Петро.
За словами останнього, останній зимовий місяць — дійсно чудовий час, щоб вивчити Місяць в очікуванні на запуск місії США до супутника Землі.
Як уже згадувалося раніше, команда NASA активно готується облетіти Місяць.
Старт операції Artemis II запланували на 6 лютого. Це станеться вперше за понад 50 років
Більше по темі
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-