Сніжний Місяць уже близько. У NASA опублікували нове звернення
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Сніжний Місяць уже близько. У NASA опублікували нове звернення

У НАСА закликають не прогавати лютневу повню
Джерело:  CNN

Опівночі 2 лютого українці зможуть насолодитися спогляданням Сніжного Місяця. Що важливо розуміти, його так називають через потужні снігопади, які часто трапляються в цю пору року в деяких частинах світу.

Головні тези:

  • Світлі та темні ділянки Місяця можна побачити неозброєним оком.
  • Однак якщо ви хочете побачити кратери та інші особливості супутника, варто скористатися телескопом.

У НАСА закликають не прогавати лютневу повню

Що важливо розуміти, усю поверхню супутника можна було бачити вже за кілька найближчих днів до 2 лютого.

З заявою з цього приводу виступив керівник Лабораторії планетарної, геологічної, геофізичної та геохімічної науки NASA в Центрі космічних польотів імені Годдарда Ной Петро.

За словами останнього, останній зимовий місяць — дійсно чудовий час, щоб вивчити Місяць в очікуванні на запуск місії США до супутника Землі.

Виходьте та дивіться на Місяць, коли він повний та частково повний, а також вивчайте його географію. Почніть вивчати його особливості та як Місяць виглядає за різних фаз, щоб відсвяткувати той факт, що ми повертаємося на нього.

Як уже згадувалося раніше, команда NASA активно готується облетіти Місяць.

Старт операції Artemis II запланували на 6 лютого. Це станеться вперше за понад 50 років

