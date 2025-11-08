Одразу два астероїди впали на Місяць — відео

Японський астроном-аматор Даічі Фудзі зміг успішно зафільмувати два окремі падіння астероїдів на поверхню Місяця. За його словами, обидві події відбулися з інтервалом у два дні наприкінці жовтня та на початку листопада.

Астроном показав, як астероїди падали на Місяць

Як розповідає Даічі Фудзі, перше зіткнення відбулося ввечері 30 жовтня.

На відео можна побачити яскравий спалах світла, який був наслідком падінням небесного тіла.

Що важливо розуміти, саме спалах вказує на момент утворення кратера на Місяці після удару.

Експерти дійшли висновку, що швидкість астероїда під час зіткнення становила близько 100 тисяч кілометрів на годину.

Що стосується другого випадку, то він відбувся 1 листопада в іншому районі місячної поверхні. Це зіткнення також супроводжувалося потужним спалахом, який вдалося зафільмувати.

Спостереження виявилися особливо цінними, оскільки в цей час американські телескопи були відключені через призупинення роботи уряду США і лише японські прилади змогли зафіксувати обидві події. Поширити

Нові відомості дадуть можливість точніше оцінити частоту падінь астероїдів на Місяць.