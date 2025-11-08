Одразу два астероїди впали на Місяць — відео

Японський астроном-аматор Даічі Фудзі зміг успішно зафільмувати два окремі падіння астероїдів на поверхню Місяця. За його словами, обидві події відбулися з інтервалом у два дні наприкінці жовтня та на початку листопада.
Головні тези:
- Швидкість астероїда під час зіткнення становила близько 100 тисяч кілометрів на годину.
- Ці відео дадуть можливість точніше оцінити частоту падінь астероїдів на Місяць.
Астроном показав, як астероїди падали на Місяць
Як розповідає Даічі Фудзі, перше зіткнення відбулося ввечері 30 жовтня.
На відео можна побачити яскравий спалах світла, який був наслідком падінням небесного тіла.
Що важливо розуміти, саме спалах вказує на момент утворення кратера на Місяці після удару.
Експерти дійшли висновку, що швидкість астероїда під час зіткнення становила близько 100 тисяч кілометрів на годину.
Що стосується другого випадку, то він відбувся 1 листопада в іншому районі місячної поверхні. Це зіткнення також супроводжувалося потужним спалахом, який вдалося зафільмувати.
Нові відомості дадуть можливість точніше оцінити частоту падінь астероїдів на Місяць.
За словами науковців, ця інформація має практичне значення для майбутніх досліджень.
