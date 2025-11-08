Сразу два астероида упали на Луну — видео

Японский астроном-любитель Даичи Фудзи смог успешно снять два отдельных падения астероидов на поверхность Луны. По его словам, оба события произошли с интервалом в два дня в конце октября и начале ноября.
Главные тезисы
- Скорость астероида при столкновении составляла около 100 тысяч километров в час.
- Эти видео дадут возможность более точно оценить частоту падений астероидов на Луну.
Астроном показал, как астероиды падали на Луну
Как рассказывает Даичи Фудзи, первое столкновение произошло вечером 30 октября.
На видео можно увидеть яркую вспышку света, которая была следствием падения небесного тела.
Что важно понимать, именно вспышка указывает на момент образования кратера на Луне после удара.
Эксперты пришли к выводу, что скорость астероида во время столкновения составила около 100 тысяч километров в час.
Что касается второго случая, то он произошел 1 ноября в другом районе лунной поверхности. Это столкновение также сопровождалось мощной вспышкой, которую удалось снять.
Новые сведения позволят точнее оценить частоту падений астероидов на Луну.
По словам ученых, эта информация имеет практическое значение для будущих исследований.
