У Землі з'явився ще один "Місяць" — як це сталося
У Землі з'явився ще один "Місяць" — як це сталося

Що відомо про астероїд 2025 PN7
Джерело:  online.ua

Астрономи виявили у космосі невеликий астероїд 2025 PN7, який, цілком можливо, слідує за орбітою Землі. Що цікаво, він літає в наших околицях останні 65 років й продовжить це робити до 2083 року. Де-факто він став своєрідним “міні Місяцем” для нашої планети.

Головні тези:

  • PN7 абсолютно нешкідливий, тому не становить загрози для Землі.
  • Він буде продовжувати рух нашою сонячною орбітою наступні кілька десятиліть.

Що відомо про астероїд 2025 PN7

Як повідомляє BGR, PN7 — дуже рідкісний тип невеликих небесних тіл. Доволі часто їх називають саме "квазімісяцями".

Астероїд обертається навколо Землі, як і наш Місяць, однак ключовий нюанс полягає в тому, що його присутність — просто збіг обставин.

Астрономи звертають увагу на те, що PN7 обертається навколо Сонця, як і будь-яке інше велике небесне тіло.

Попри це, через випадковість ця орбіта майже в точності збігається із земною, тому складається враження, що астероїд слідує за нами.

Насправді в околицях Землі досить багато невеликих астероїдів: за поточними оцінками, десь у порожнечі поруч із нами плаває близько восьми квазімісяців.

Астероїд PN7 вперше виявили астрономи Гавайського університету — це сталося в 2025.

За словами науковців, він є абсолютно безпечним для нашої планети.

Окрім того, наголошується, що його фактичний розмір становить лише близько 18-36 метрів завширшки.

PN7 продовжить рух нашою сонячною орбітою приблизно до 2083 року, після чого його траєкторія віднесе його в невідомість.

