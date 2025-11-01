У Землі з'явився ще один "Місяць" — як це сталося

Астрономи виявили у космосі невеликий астероїд 2025 PN7, який, цілком можливо, слідує за орбітою Землі. Що цікаво, він літає в наших околицях останні 65 років й продовжить це робити до 2083 року. Де-факто він став своєрідним “міні Місяцем” для нашої планети.
- PN7 абсолютно нешкідливий, тому не становить загрози для Землі.
- Він буде продовжувати рух нашою сонячною орбітою наступні кілька десятиліть.
Що відомо про астероїд 2025 PN7
Як повідомляє BGR, PN7 — дуже рідкісний тип невеликих небесних тіл. Доволі часто їх називають саме "квазімісяцями".
Астероїд обертається навколо Землі, як і наш Місяць, однак ключовий нюанс полягає в тому, що його присутність — просто збіг обставин.
Астрономи звертають увагу на те, що PN7 обертається навколо Сонця, як і будь-яке інше велике небесне тіло.
Попри це, через випадковість ця орбіта майже в точності збігається із земною, тому складається враження, що астероїд слідує за нами.
Астероїд PN7 вперше виявили астрономи Гавайського університету — це сталося в 2025.
За словами науковців, він є абсолютно безпечним для нашої планети.
Окрім того, наголошується, що його фактичний розмір становить лише близько 18-36 метрів завширшки.
