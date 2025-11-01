У Земли появилась еще одна "Луна" — как это произошло

Астрономы обнаружили в космосе небольшой астероид 2025 года PN7, который, вполне возможно, следует за орбитой Земли. Что интересно, он летает в наших окрестностях последние 65 лет и продолжит это делать до 2083 года. Де-факто он стал своеобразной "мини Луной" для нашей планеты.

Что известно об астероиде PN7

Как сообщает BGR, PN7 — очень редкий тип небольших небесных тел. Довольно часто их называют именно "квази-Лунами".

Астероид вращается вокруг Земли, как и наша Луна, однако ключевой нюанс заключается в том, что его присутствие — просто стечение обстоятельств.

Астрономы обращают внимание на то, что PN7 вращается вокруг Солнца, как и любое другое большое небесное тело.

Несмотря на это, по случайности эта орбита почти в точности совпадает с земной, поэтому создается впечатление, что астероид следует за нами.

На самом деле в окрестностях Земли достаточно много небольших астероидов: по текущим оценкам, где-то в пустоте рядом с нами плавает около восьми квази-Лун. Поделиться

Астероид PN7 впервые обнаружили астрономы Гавайского университета — это произошло в 2025 году.

По словам ученых, он абсолютно безопасен для нашей планеты.

Кроме того, указано, что его фактический размер составляет всего около 18-36 метров в ширину.