Снежная Луна уже близко. В NASA опубликовали новое обращение

В полночь 2 февраля украинцы смогут насладиться созерцанием Снежной Луны. Что важно понимать, ее так называют из-за мощных снегопадов, которые часто встречаются в это время года в некоторых частях света.
Главные тезисы
- Светлые и темные участки Луны можно увидеть невооруженным глазом.
- Однако если вы хотите увидеть кратеры и другие особенности спутника, следует воспользоваться телескопом.
В НАСА призывают не упустить февральское полнолуние
Что важно понимать, всю поверхность спутника можно было видеть уже за несколько ближайших дней до 2 февраля.
С заявлением на этот счет выступил руководитель Лаборатории планетарной, геологической, геофизической и геохимической науки NASA в Центре космических полетов имени Годдарда Ной Петр.
По словам последнего, последний зимний месяц — действительно прекрасное время, чтобы изучить Луну в ожидании запуска миссии США к спутнику Земли.
Как уже упоминалось ранее, команда NASA активно готовится облететь Луну.
Старт операции Artemis II запланирован на 6 февраля. Это произойдет впервые за более чем 50 лет
