Снежная Луна уже близко. В NASA опубликовали новое обращение

В НАСА призывают не упустить февральское полнолуние
Источник:  CNN

В полночь 2 февраля украинцы смогут насладиться созерцанием Снежной Луны. Что важно понимать, ее так называют из-за мощных снегопадов, которые часто встречаются в это время года в некоторых частях света.

Главные тезисы

  • Светлые и темные участки Луны можно увидеть невооруженным глазом.
  • Однако если вы хотите увидеть кратеры и другие особенности спутника, следует воспользоваться телескопом.

Что важно понимать, всю поверхность спутника можно было видеть уже за несколько ближайших дней до 2 февраля.

С заявлением на этот счет выступил руководитель Лаборатории планетарной, геологической, геофизической и геохимической науки NASA в Центре космических полетов имени Годдарда Ной Петр.

По словам последнего, последний зимний месяц — действительно прекрасное время, чтобы изучить Луну в ожидании запуска миссии США к спутнику Земли.

Выходите и смотрите на Луну, когда она полная и частично полная, а также изучайте ее географию. Начните изучать ее особенности и как Луна выглядит за разные фазы, чтобы отпраздновать тот факт, что мы возвращаемся на нее.

Как уже упоминалось ранее, команда NASA активно готовится облететь Луну.

Старт операции Artemis II запланирован на 6 февраля. Это произойдет впервые за более чем 50 лет

