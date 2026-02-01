Снежная Луна уже близко. В NASA опубликовали новое обращение

В полночь 2 февраля украинцы смогут насладиться созерцанием Снежной Луны. Что важно понимать, ее так называют из-за мощных снегопадов, которые часто встречаются в это время года в некоторых частях света.

В НАСА призывают не упустить февральское полнолуние

Что важно понимать, всю поверхность спутника можно было видеть уже за несколько ближайших дней до 2 февраля.

С заявлением на этот счет выступил руководитель Лаборатории планетарной, геологической, геофизической и геохимической науки NASA в Центре космических полетов имени Годдарда Ной Петр.

По словам последнего, последний зимний месяц — действительно прекрасное время, чтобы изучить Луну в ожидании запуска миссии США к спутнику Земли.

Выходите и смотрите на Луну, когда она полная и частично полная, а также изучайте ее географию. Начните изучать ее особенности и как Луна выглядит за разные фазы, чтобы отпраздновать тот факт, что мы возвращаемся на нее. Поделиться

Как уже упоминалось ранее, команда NASA активно готовится облететь Луну.