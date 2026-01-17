Унікальна місія. NASA готується відправити астронавтів у подорож навколо Місяця

NASA готує до запуску свою найпотужнішу ракету перед місією, яка вперше за понад 50 років відправить астронавтів у подорож навколо Місяця і назад.
Головні тези:
- Місія Artemis II NASA відправить астронавтів на подорож навколо Місяця та назад після понад 50 років.
- Space Launch System стане основною ракетою для цієї унікальної місії пілотованого космічного польоту.
NASA відправить астронавтів у подорож навколо Місяця
Місія Artemis II запланована до запуску з Космічного центру Кеннеді у Флориді вже 6 лютого. Екіпаж пройде понад 1100 км туди і назад, а через 10 днів місія завершиться приводненням у Тихому океані.
Цей політ стане лише другим випробуванням ракети Space Launch System (SLS) NASA і першим з екіпажем на борту. Четверо астронавтів будуть жити і працювати в капсулі «Оріон», випробовуючи системи життєзабезпечення та зв'язку, а також відпрацьовуючи маневри стикування.
Джаред Айзекман, мільярдер-астронавт, який у грудні був приведений до присяги як адміністратор NASA, заявив, що ця місія є «ймовірно однією з найважливіших місій з пілотованих космічних польотів за останні пів століття».
Астронавти не висаджуватимуться на Місяць і не виходитимуть на місячну орбіту, але стануть першими з часів місії Apollo 17 у 1972 році, хто облетить супутник Землі.
Місія відбувається після безпілотного випробувального польоту у 2022 році та прокладає шлях до місії Artemis III, метою якої є висадка астронавтів поблизу південного полюса Місяця вже у 2027 році.
