Американська компанія планує відкрити готель на Місяці — коли саме

Заможні шукачі пригод тепер можуть забронювати відпустку на Місяці. Стартап із Каліфорнії планує відкрити готель на супутнику Землі до 2032 року, пише .

Космічні туристи можуть бронювати готель на Місяці

Зазначається, що охочим стати одними з перших гостей доведеться внести чималий депозит — 1 000 000 доларів. Компанія Galactic Resource Utilization Space (GRU) стверджує, що йдеться про "першу в історії постійну споруду за межами Землі".

Компанія GRU, яка заснована випускником Берклі Скайлером Чаном, 12 січня запустила сайт для бронювання та оприлюднила деталі архітектури майбутнього готелю.

У заяві зазначається, що для дотримання амбітних строків буде використано "власну систему житлових модулів і автоматизований процес перетворення місячного ґрунту на міцні конструкції". Початок будівництва запланований на 2029 рік, але за умови отримання регуляторних дозволів.

Очікується, що першими клієнтами стануть учасники попередніх комерційних космічних польотів, а також заможні молодята, які шукають "космічний" медовий місяць. У GRU вважають, що саме туризм є ключем до запуску місячної економіки й забезпечує "найшвидший шлях для людства до міжпланетного майбутнього".

Ми живемо в переломний момент, коли справді можемо стати міжпланетним видом ще за нашого життя, — заявив Чан.

За його словами, у разі успіху проєкту "мільярди людей народжуватимуться на Місяці та Марсі й зможуть побачити красу місячного та марсіанського життя".

Зазначається, що Скайлеру Чану 21 рік і він має диплом з електротехніки та комп'ютерних наук Каліфорнійського університету в Берклі. Ідею місячного готелю він розробив у межах стартап-акселератора Y Combinator. Чан також повідомив, що залучив фінансування від інвесторів, пов'язаних зі SpaceX та Anduril — компанією, яка розробляє автономні оборонні системи.

У статті йдеться, що створення постійної бази на Місяці є частиною бачення розширення присутності США в космосі, яке просуває новий адміністратор NASA Джаред Айзекман за підтримки президента Дональда Трампа. Чан сподівається, що GRU зможе відіграти роль у втіленні цих планів.

Компанія також опублікувала аналітичний документ, у якому викладено стратегію розширення присутності людства на Місяці — від елітного готелю до ширшого поселення.