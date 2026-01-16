Американська компанія планує відкрити готель на Місяці — коли саме
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Американська компанія планує відкрити готель на Місяці — коли саме

Місяць
Джерело:  Space

Заможні шукачі пригод тепер можуть забронювати відпустку на Місяці. Стартап із Каліфорнії планує відкрити готель на супутнику Землі до 2032 року, пише .

Головні тези:

  • Американська компанія GRU планує відкрити готель на Місяці до 2032 року, ініціатива орієнтована на збагачену аудиторію та любителів космосу.
  • Ініціатор проєкту планує використовувати власну технологію для побудови готелю з місячного ґрунту.
  • GRU сподівається, що туризм на Місяці відкриє шлях до міжпланетного майбутнього та розвитку місячної економіки.

Космічні туристи можуть бронювати готель на Місяці

Зазначається, що охочим стати одними з перших гостей доведеться внести чималий депозит — 1 000 000 доларів. Компанія Galactic Resource Utilization Space (GRU) стверджує, що йдеться про "першу в історії постійну споруду за межами Землі".

Компанія GRU, яка заснована випускником Берклі Скайлером Чаном, 12 січня запустила сайт для бронювання та оприлюднила деталі архітектури майбутнього готелю.

У заяві зазначається, що для дотримання амбітних строків буде використано "власну систему житлових модулів і автоматизований процес перетворення місячного ґрунту на міцні конструкції". Початок будівництва запланований на 2029 рік, але за умови отримання регуляторних дозволів.

Очікується, що першими клієнтами стануть учасники попередніх комерційних космічних польотів, а також заможні молодята, які шукають "космічний" медовий місяць. У GRU вважають, що саме туризм є ключем до запуску місячної економіки й забезпечує "найшвидший шлях для людства до міжпланетного майбутнього".

Ми живемо в переломний момент, коли справді можемо стати міжпланетним видом ще за нашого життя, — заявив Чан.

За його словами, у разі успіху проєкту "мільярди людей народжуватимуться на Місяці та Марсі й зможуть побачити красу місячного та марсіанського життя".

Зазначається, що Скайлеру Чану 21 рік і він має диплом з електротехніки та комп’ютерних наук Каліфорнійського університету в Берклі. Ідею місячного готелю він розробив у межах стартап-акселератора Y Combinator. Чан також повідомив, що залучив фінансування від інвесторів, пов’язаних зі SpaceX та Anduril — компанією, яка розробляє автономні оборонні системи.

У статті йдеться, що створення постійної бази на Місяці є частиною бачення розширення присутності США в космосі, яке просуває новий адміністратор NASA Джаред Айзекман за підтримки президента Дональда Трампа. Чан сподівається, що GRU зможе відіграти роль у втіленні цих планів.

Компанія також опублікувала аналітичний документ, у якому викладено стратегію розширення присутності людства на Місяці — від елітного готелю до ширшого поселення.

Я був одержимий космосом із дитинства. Я завжди мріяв стати астронавтом і почуваюся неймовірно щасливим, що можу займатися справою всього життя, — сказав Чан.

Більше по темі

Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Гігантський астероїд може влучити у Місяць — чи загрожує небезпека Землі
Астероїд
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
У Землі з'явився ще один "Місяць" — як це сталося
Що відомо про астероїд 2025 PN7
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Одразу два астероїди впали на Місяць — відео
Астроном показав, як астероїди падали на Місяць

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?