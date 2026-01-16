Американська компанія планує відкрити готель на Місяці — коли саме

Заможні шукачі пригод тепер можуть забронювати відпустку на Місяці. Стартап із Каліфорнії планує відкрити готель на супутнику Землі до 2032 року, пише .
Головні тези:
- Американська компанія GRU планує відкрити готель на Місяці до 2032 року, ініціатива орієнтована на збагачену аудиторію та любителів космосу.
- Ініціатор проєкту планує використовувати власну технологію для побудови готелю з місячного ґрунту.
- GRU сподівається, що туризм на Місяці відкриє шлях до міжпланетного майбутнього та розвитку місячної економіки.
Космічні туристи можуть бронювати готель на Місяці
Зазначається, що охочим стати одними з перших гостей доведеться внести чималий депозит — 1 000 000 доларів. Компанія Galactic Resource Utilization Space (GRU) стверджує, що йдеться про "першу в історії постійну споруду за межами Землі".
У заяві зазначається, що для дотримання амбітних строків буде використано "власну систему житлових модулів і автоматизований процес перетворення місячного ґрунту на міцні конструкції". Початок будівництва запланований на 2029 рік, але за умови отримання регуляторних дозволів.
Очікується, що першими клієнтами стануть учасники попередніх комерційних космічних польотів, а також заможні молодята, які шукають "космічний" медовий місяць. У GRU вважають, що саме туризм є ключем до запуску місячної економіки й забезпечує "найшвидший шлях для людства до міжпланетного майбутнього".
Ми живемо в переломний момент, коли справді можемо стати міжпланетним видом ще за нашого життя, — заявив Чан.
За його словами, у разі успіху проєкту "мільярди людей народжуватимуться на Місяці та Марсі й зможуть побачити красу місячного та марсіанського життя".
У статті йдеться, що створення постійної бази на Місяці є частиною бачення розширення присутності США в космосі, яке просуває новий адміністратор NASA Джаред Айзекман за підтримки президента Дональда Трампа. Чан сподівається, що GRU зможе відіграти роль у втіленні цих планів.
Компанія також опублікувала аналітичний документ, у якому викладено стратегію розширення присутності людства на Місяці — від елітного готелю до ширшого поселення.
Я був одержимий космосом із дитинства. Я завжди мріяв стати астронавтом і почуваюся неймовірно щасливим, що можу займатися справою всього життя, — сказав Чан.
