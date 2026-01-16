Американская компания планирует открыть отель на Луне — когда именно

Состоятельные искатели приключений теперь могут забронировать отпуск на Луне. Стартап из Калифорнии планирует открыть отель на спутнике Земли до 2032 года.
Главные тезисы
- Компания GRU планирует открыть отель на Луне к 2032 году, предлагая услуги для состоятельных туристов и любителей космоса.
- Использование собственной технологии для постройки отеля из лунного грунта позволит создать уникальное жилище на спутнике Земли.
- GRU видит туризм на Луне как ключевой момент в развитии месячной экономики и открывающий путь к межпланетному будущему.
Космические туристы могут бронировать отель на Луне
Отмечается, что желающим стать одними из первых гостей придется внести большой депозит — 1 000 000 долларов. Компания Galactic Resource Utilization Space (GRU) утверждает, что речь идет о "первом в истории постоянном сооружении за пределами Земли".
В заявлении отмечается, что для соблюдения амбициозных сроков будет использована "собственная система жилых модулей и автоматизированный процесс превращения месячного грунта в прочные конструкции". Начало строительства запланировано на 2029 год, но при условии получения регуляторных разрешений.
Ожидается, что первыми клиентами станут участники предыдущих коммерческих космических полетов, а также состоятельные молодожены, которые ищут медовый месяц. В GRU считают, что именно туризм является ключом к запуску месячной экономики и обеспечивает "быстрейший путь для человечества к межпланетному будущему".
Мы живем в переломный момент, когда действительно можем стать межпланетным видом еще в нашей жизни, — заявил Чан.
По его словам, в случае успеха проекта "миллиарды людей будут рождаться на Луне и Марсе и смогут увидеть красоту лунной и марсианской жизни".
В статье говорится, что создание постоянной лунной базы является частью видения расширения присутствия США в космосе, которое продвигает новый администратор NASA Джаред Айзекман при поддержке президента Дональда Трампа. Чан надеется, что GRU сможет сыграть роль в реализации этих планов.
Компания также опубликовала аналитический документ, в котором изложена стратегия расширения присутствия человечества на Луне — от элитной гостиницы до более широкого поселения.
Я был одержим космосом с детства. Я всегда мечтал стать астронавтом и чувствую себя невероятно счастливым, что могу заниматься делом всей жизни, — сказал Чан.
