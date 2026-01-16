Американская компания планирует открыть отель на Луне — когда именно

Состоятельные искатели приключений теперь могут забронировать отпуск на Луне. Стартап из Калифорнии планирует открыть отель на спутнике Земли до 2032 года.

Космические туристы могут бронировать отель на Луне

Отмечается, что желающим стать одними из первых гостей придется внести большой депозит — 1 000 000 долларов. Компания Galactic Resource Utilization Space (GRU) утверждает, что речь идет о "первом в истории постоянном сооружении за пределами Земли".

Компания GRU, основанная выпускником Беркли Скайлером Чаном, 12 января запустила сайт для бронирования и обнародовала детали архитектуры будущего отеля.

В заявлении отмечается, что для соблюдения амбициозных сроков будет использована "собственная система жилых модулей и автоматизированный процесс превращения месячного грунта в прочные конструкции". Начало строительства запланировано на 2029 год, но при условии получения регуляторных разрешений.

Ожидается, что первыми клиентами станут участники предыдущих коммерческих космических полетов, а также состоятельные молодожены, которые ищут медовый месяц. В GRU считают, что именно туризм является ключом к запуску месячной экономики и обеспечивает "быстрейший путь для человечества к межпланетному будущему".

Мы живем в переломный момент, когда действительно можем стать межпланетным видом еще в нашей жизни, — заявил Чан.

По его словам, в случае успеха проекта "миллиарды людей будут рождаться на Луне и Марсе и смогут увидеть красоту лунной и марсианской жизни".

Отмечается, что Скайлер Чан 21 год и он имеет диплом по электротехнике и компьютерным наукам Калифорнийского университета в Беркли. Идею месячного отеля он разработал в рамках стартап-акселератора Y Combinator. Чан также сообщил, что привлек финансирование от инвесторов, связанных со SpaceX и Anduril — компанией, разрабатывающей автономные оборонные системы.

В статье говорится, что создание постоянной лунной базы является частью видения расширения присутствия США в космосе, которое продвигает новый администратор NASA Джаред Айзекман при поддержке президента Дональда Трампа. Чан надеется, что GRU сможет сыграть роль в реализации этих планов.

Компания также опубликовала аналитический документ, в котором изложена стратегия расширения присутствия человечества на Луне — от элитной гостиницы до более широкого поселения.