Уникальная миссия. NASA готовится отправить астронавтов в путешествие вокруг Луны

NASA готовит к запуску свою мощную ракету перед миссией, которая впервые за более чем 50 лет отправит астронавтов в путешествие вокруг Луны и обратно.

Миссия Artemis II запланирована к запуску из космического центра Кеннеди во Флориде уже 6 февраля. Экипаж пройдет более 1100 км туда и обратно, а через десять дней миссия завершится приводнением в Тихом океане.

Этот полет станет лишь вторым испытанием ракеты Space Launch System (SLS) NASA и первым экипажем на борту. Четверо астронавтов будут жить и работать в капсуле Орион, испытывая системы жизнеобеспечения и связи, а также отрабатывая маневры стыковки.

Джаред Айзекман, миллиардер-астронавт, который в декабре был приведен к присяге в качестве администратора NASA, заявил, что эта миссия является «вероятно одной из важнейших миссий по пилотируемым космическим полетам за последние полвека».

Для трех астронавтов NASA — Рейда Визмена, Виктора Гловера и Кристины Кох — это будет второй полет в космос, а для канадского астронавта Джереми Гансена — первый. Кох станет первой женщиной, а Гловер — первым человеком цветной расы, который выйдет за пределы низкой орбиты Земли. Поделиться

Астронавты не будут высаживаться на Луну и не будут выходить на лунную орбиту, но станут первыми со времен миссии Apollo 17 в 1972 году, кто облетит спутник Земли.

Миссия проходит после беспилотного испытательного полета в 2022 году и прокладывает путь к миссии Artemis III, целью которой является высадка астронавтов вблизи южного полюса Луны уже в 2027 году.