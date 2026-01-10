NASA рассекретило послание на Луне — кто и зачем его там оставил
NASA рассекретило послание на Луне — кто и зачем его там оставил

Послание на Луне – что о нем известно
Источник:  IFLScience

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) официально подтвердило, что на Луне до сих пор можно найти послание, которое там оставил их астронавт Чарльз Дюк еще в 1972 году.

  • Миссия Аполлон-16 могла завершиться фатально из-за серьезных проблем с двигателем в командном модуле.
  • Благодаря профессионализму и уверенности экипаж удалось спасти, а миссию успешно завершить.

Послание на Луне — что о нем известно

23 апреля 1972 года лунный модуль миссии "Аполлон-16" с астронавтами Джоном Янгом и Чарльзом Дюком покинул поверхность Луны и отправился на стыковку с командным модулем для возвращения на Землю.

В преддверии отлета Дюк решил оставить на Луне несколько личных вещей, в частности фотографию своей семьи с надписью:

Это семья астронавта Чарли Дюка с планеты Земля, которая высадилась на Луну 20 апреля 1972 года.

Как отмечают в НАСА, на самом деле эта миссия могла завершиться фатально.

Прежде всего, речь идет о том, что во время полета у командного модуля начались серьезные проблемы с одним из двигателей.

На этом фоне команда NASA временно отложила посадку на Луну, опасаясь повторения сценария "Аполлона-13".

Однако впоследствии удалось восстановить орбиту на обратной стороне Луны — Янг и Дюк получили разрешение на высадку.

Хотя произошло немало неожиданных событий — миссию "Аполлон-16" можно считать действительно успешной.

Впоследствии Чарльз Дюк признался, что оставил послание на Луне с совершенно конкретной целью:

Идея была простой: показать детям, что "вся семья побывала на Луне".

