NASA рассекретило послание на Луне — кто и зачем его там оставил

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) официально подтвердило, что на Луне до сих пор можно найти послание, которое там оставил их астронавт Чарльз Дюк еще в 1972 году.

Послание на Луне — что о нем известно

23 апреля 1972 года лунный модуль миссии "Аполлон-16" с астронавтами Джоном Янгом и Чарльзом Дюком покинул поверхность Луны и отправился на стыковку с командным модулем для возвращения на Землю. Поделиться

В преддверии отлета Дюк решил оставить на Луне несколько личных вещей, в частности фотографию своей семьи с надписью:

Это семья астронавта Чарли Дюка с планеты Земля, которая высадилась на Луну 20 апреля 1972 года. Поделиться

Как отмечают в НАСА, на самом деле эта миссия могла завершиться фатально.

Прежде всего, речь идет о том, что во время полета у командного модуля начались серьезные проблемы с одним из двигателей.

На этом фоне команда NASA временно отложила посадку на Луну, опасаясь повторения сценария "Аполлона-13".

Однако впоследствии удалось восстановить орбиту на обратной стороне Луны — Янг и Дюк получили разрешение на высадку.

Хотя произошло немало неожиданных событий — миссию "Аполлон-16" можно считать действительно успешной.

Впоследствии Чарльз Дюк признался, что оставил послание на Луне с совершенно конкретной целью: