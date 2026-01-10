NASA рассекретило послание на Луне — кто и зачем его там оставил

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) официально подтвердило, что на Луне до сих пор можно найти послание, которое там оставил их астронавт Чарльз Дюк еще в 1972 году.
Главные тезисы
- Миссия Аполлон-16 могла завершиться фатально из-за серьезных проблем с двигателем в командном модуле.
- Благодаря профессионализму и уверенности экипаж удалось спасти, а миссию успешно завершить.
Послание на Луне — что о нем известно
В преддверии отлета Дюк решил оставить на Луне несколько личных вещей, в частности фотографию своей семьи с надписью:
Как отмечают в НАСА, на самом деле эта миссия могла завершиться фатально.
Прежде всего, речь идет о том, что во время полета у командного модуля начались серьезные проблемы с одним из двигателей.
На этом фоне команда NASA временно отложила посадку на Луну, опасаясь повторения сценария "Аполлона-13".
Однако впоследствии удалось восстановить орбиту на обратной стороне Луны — Янг и Дюк получили разрешение на высадку.
Хотя произошло немало неожиданных событий — миссию "Аполлон-16" можно считать действительно успешной.
Впоследствии Чарльз Дюк признался, что оставил послание на Луне с совершенно конкретной целью:
