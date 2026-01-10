NASA розсекретило послання на Місяці — хто та навіщо його там залишив
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

NASA розсекретило послання на Місяці — хто та навіщо його там залишив

Послання на Місяці — що про нього відомо
Джерело:  IFLScience

Національне управління з аеронавтики й дослідження космічного простору (НАСА) офіційно підтвердило, що на Місяці досі можна відшукати послання, яке там залишив їхній астронавт Чарльз Дюк ще в 1972 році.

Головні тези:

  • Місія “Аполлон-16” могла завершитися фатально через серйозні проблеми з двигуном у командному модулі.
  • Завдяки професіоналізму і впевненості екіпаж вдалося врятувати, а місію успішно завершити.

Послання на Місяці — що про нього відомо

23 квітня 1972 року місячний модуль місії "Аполлон-16" з астронавтами Джоном Янгом і Чарльзом Дюком покинув поверхню Місяця та вирушив на стикування з командним модулем для повернення на Землю.

Напередодні відльоту Дюк вирішив залишити на Місяці кілька особистих речей, зокрема фотографію своєї родини з написом:

Це родина астронавта Чарлі Дюка з планети Земля, який висадився на Місяць 20 квітня 1972 року.

Як зазначають у НАСА, насправді ця місія могла мати фатальний фінал.

Насамперед йдеться про те, що під час польоту у командного модуля почалися серйозні проблеми з одним із двигунів.

На цьому тлі команда NASA тимчасово відклала посадку на Місяць, побоюючись повторення сценарію "Аполлона-13".

Однак згодом вдалося відновити орбіту на зворотному боці Місяця — Янг і Дюк отримали дозвіл на висадку.

Хоча сталося немало неочікуваних подій — місію "Аполлон-16" можна вважати дійсно успішною.

Згодом Чарльз Дюк зізнався, що залишив послання на Місяць з цілком конкретною метою:

Ідея була простою: показати дітям, що "вся родина побувала на Місяці.

Більше по темі

Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Коли мільйони людей житимуть у космосі — прогноз Безоса
Що прогнозує Безос
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
У космосі виявили розпечену "Суперземлю"
Що відомо про "Суперземлю" та її особливості
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
У космосі відшукали планету-"вигнанця"
Що відомо про планету-"вигнанця"

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?