NASA розсекретило послання на Місяці — хто та навіщо його там залишив

Національне управління з аеронавтики й дослідження космічного простору (НАСА) офіційно підтвердило, що на Місяці досі можна відшукати послання, яке там залишив їхній астронавт Чарльз Дюк ще в 1972 році.
Головні тези:
- Місія “Аполлон-16” могла завершитися фатально через серйозні проблеми з двигуном у командному модулі.
- Завдяки професіоналізму і впевненості екіпаж вдалося врятувати, а місію успішно завершити.
Послання на Місяці — що про нього відомо
Напередодні відльоту Дюк вирішив залишити на Місяці кілька особистих речей, зокрема фотографію своєї родини з написом:
Як зазначають у НАСА, насправді ця місія могла мати фатальний фінал.
Насамперед йдеться про те, що під час польоту у командного модуля почалися серйозні проблеми з одним із двигунів.
На цьому тлі команда NASA тимчасово відклала посадку на Місяць, побоюючись повторення сценарію "Аполлона-13".
Однак згодом вдалося відновити орбіту на зворотному боці Місяця — Янг і Дюк отримали дозвіл на висадку.
Хоча сталося немало неочікуваних подій — місію "Аполлон-16" можна вважати дійсно успішною.
Згодом Чарльз Дюк зізнався, що залишив послання на Місяць з цілком конкретною метою:
Більше по темі
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-