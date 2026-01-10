NASA розсекретило послання на Місяці — хто та навіщо його там залишив

Національне управління з аеронавтики й дослідження космічного простору (НАСА) офіційно підтвердило, що на Місяці досі можна відшукати послання, яке там залишив їхній астронавт Чарльз Дюк ще в 1972 році.

Послання на Місяці — що про нього відомо

23 квітня 1972 року місячний модуль місії "Аполлон-16" з астронавтами Джоном Янгом і Чарльзом Дюком покинув поверхню Місяця та вирушив на стикування з командним модулем для повернення на Землю. Поширити

Напередодні відльоту Дюк вирішив залишити на Місяці кілька особистих речей, зокрема фотографію своєї родини з написом:

Це родина астронавта Чарлі Дюка з планети Земля, який висадився на Місяць 20 квітня 1972 року. Поширити

Як зазначають у НАСА, насправді ця місія могла мати фатальний фінал.

Насамперед йдеться про те, що під час польоту у командного модуля почалися серйозні проблеми з одним із двигунів.

На цьому тлі команда NASA тимчасово відклала посадку на Місяць, побоюючись повторення сценарію "Аполлона-13".

Однак згодом вдалося відновити орбіту на зворотному боці Місяця — Янг і Дюк отримали дозвіл на висадку.

Хоча сталося немало неочікуваних подій — місію "Аполлон-16" можна вважати дійсно успішною.

Згодом Чарльз Дюк зізнався, що залишив послання на Місяць з цілком конкретною метою: