Місія Artemis II. Космічний корабель Orion залишив орбіту Землі — відео

Космічний корабель Orion із екіпажем місії Artemis II на борту вже залишив навколоземну орбіту і прямує далі — до супутника Землі — Місяця.

Космічний корабель Orion залишив орбіту Землі та прямує до Місяця

Про це у соцмережі Х повідомило Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA).

Наступний крок: проліт навколо Місяця. Космічний корабель Orion нещодавно запустив свій головний двигун на сервісному модулі приблизно на шість хвилин, забезпечивши тягу близько 6000 фунтів (2 700 кг). Поширити

У NASA додали, що цей маневр не лише виводить астронавтів Artemis II на шлях до Місяця, але й виводить екіпаж на вільну траєкторію повернення, що дасть їм змогу використовувати гравітацію Місяця для повернення на Землю.

The Orion spacecraft recently ignited its main engine on the service module for about six minutes to provide about 6,000 pounds of thrust. This maneuver not only sets the Artemis II astronauts on the path to the Moon. It also puts the crew in a free… pic.twitter.com/cWTfpzGC7d — NASA (@NASA) April 3, 2026

У NASA зазначили, що головний двигун Orion забезпечує тягу до 2 700 кг, чого достатньо, щоб розігнати автомобіль від 0 до 96 км за годину приблизно за 2,7 секунди.

На момент запуску двигуна маса космічного корабля становила 26 300 кг, а під час роботи двигуна було спалено приблизно 450 кг пального.

Очікується, що екіпаж місії розглядатиме поверхню Місяця під час приблизно шестигодинного спостереження у понеділок, 6 квітня.