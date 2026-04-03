Місія Artemis II. Космічний корабель Orion залишив орбіту Землі — відео
Місія Artemis II. Космічний корабель Orion залишив орбіту Землі — відео

Космічний корабель Orion із екіпажем місії Artemis II на борту вже залишив навколоземну орбіту і прямує далі — до супутника Землі — Місяця.

Космічний корабель Orion залишив орбіту Землі та прямує до Місяця

Про це у соцмережі Х повідомило Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA).

Наступний крок: проліт навколо Місяця. Космічний корабель Orion нещодавно запустив свій головний двигун на сервісному модулі приблизно на шість хвилин, забезпечивши тягу близько 6000 фунтів (2 700 кг).

У NASA додали, що цей маневр не лише виводить астронавтів Artemis II на шлях до Місяця, але й виводить екіпаж на вільну траєкторію повернення, що дасть їм змогу використовувати гравітацію Місяця для повернення на Землю.

У NASA зазначили, що головний двигун Orion забезпечує тягу до 2 700 кг, чого достатньо, щоб розігнати автомобіль від 0 до 96 км за годину приблизно за 2,7 секунди.

На момент запуску двигуна маса космічного корабля становила 26 300 кг, а під час роботи двигуна було спалено приблизно 450 кг пального.

Очікується, що екіпаж місії розглядатиме поверхню Місяця під час приблизно шестигодинного спостереження у понеділок, 6 квітня.

