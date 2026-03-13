Artemis II. У NASA визначили дату запуску місії до Місяця

NASA запускає місію Artemis II до Місяця

Про це повідомили представники американського космічного агентства NASA у Космічному центрі імені Кеннеді, передає Укрінформ з посиланням на .

Ми рухаємося до запуску вже 1 квітня і працюємо над тим, щоб дотриматися цієї дати, — сказала представниця агентства Лорі Глейз.

Водночас вона попередила, що запуск у квітні не гарантований, оскільки залишаються значні підготовчі роботи.

Це випробувальний політ, і він не позбавлений ризику, але наша команда і наше обладнання готові, — зазначила Глейз, додавши, що агентству «є над чим працювати», щоб завершити підготовку до запуску.

Місія Artemis II планувалася на лютий, але її відклали через технічні проблеми під час випробувань. Зокрема, проблема з потоком гелію змусила інженерів перенести місію на інший термін після попередніх затримок.

У NASA розраховують, що агентство матиме лише кілька днів на початку квітня для запуску місії. В іншому разі запуск доведеться відкласти до 30 квітня або початку травня.

Ракета висотою 98 метрів спочатку повинна бути перевезена на стартовий майданчик на космодромі на мисі Канаверал у штаті Флорида. Наразі перевезення заплановане на 19 березня.

Експедиція до Місяця стане першою подорожжю людства до супутника за останні 50 років. Місія є частиною програми Сполучених Штатів із висадки на Місяць до 2028 року.

На борту космічного корабля, який пролетить навколо Місяця, перебуватимуть четверо астронавтів: американці Крістіна Кох, Віктор Гловер і Рейд Візман, а також канадець Джеремі Гансен.