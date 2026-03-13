Artemis II. У NASA визначили дату запуску місії до Місяця

Запуск пілотованої місії NASA Artemis II до Місяця може відбутися 1 квітня.
Головні тези:
- Запуск пілотованої місії NASA Artemis II до Місяця може відбутися 1 квітня за оновленою інформацією від представників NASA.
- Відкладення місії Artemis II на квітень зумовлене технічними проблемами під час тестувань, але команда готова до запуску.
NASA запускає місію Artemis II до Місяця
Про це повідомили представники американського космічного агентства NASA у Космічному центрі імені Кеннеді, передає Укрінформ з посиланням на .
Водночас вона попередила, що запуск у квітні не гарантований, оскільки залишаються значні підготовчі роботи.
Це випробувальний політ, і він не позбавлений ризику, але наша команда і наше обладнання готові, — зазначила Глейз, додавши, що агентству «є над чим працювати», щоб завершити підготовку до запуску.
Місія Artemis II планувалася на лютий, але її відклали через технічні проблеми під час випробувань. Зокрема, проблема з потоком гелію змусила інженерів перенести місію на інший термін після попередніх затримок.
У NASA розраховують, що агентство матиме лише кілька днів на початку квітня для запуску місії. В іншому разі запуск доведеться відкласти до 30 квітня або початку травня.
Ракета висотою 98 метрів спочатку повинна бути перевезена на стартовий майданчик на космодромі на мисі Канаверал у штаті Флорида. Наразі перевезення заплановане на 19 березня.
На борту космічного корабля, який пролетить навколо Місяця, перебуватимуть четверо астронавтів: американці Крістіна Кох, Віктор Гловер і Рейд Візман, а також канадець Джеремі Гансен.
