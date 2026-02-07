Місяць може сколихнути потужний землетрус у 2032 році

Ще не так давно наукова спільнота активно обговорювала майбутнє зіткнення астероїда 2024 YR4 із Землею, однак нещодавно стало відомо, що насправді в зоні ризику знаходиться Місяць, а не наша планета.

Астероїд може зіткнутися з Місяцем — які наслідки

За словами науковців, астероїд 2024 YR4 має діаметр близько 60 м, а це означає, що його потенційне зіткнення з Місяцем буде дуже яскравою космічною подією.

Однак тут важливо розуміти, що ймовірність їхньої “зустрічі” не надто висока — лише 4,3%.

Та якщо вона все-таки відбудеться, то це станеться вже в 2032 році.

Науковці звертають увагу на те, що удар астероїда може вивільнити енергію близько 6,5 мегатонни в тротиловому еквіваленті, що можна порівняти з потужною водневою бомбою.

З прогнозом виступив дослідник Іфань Хе з Університету Цінхуа:

Така подія залишить на Місяці кратер розміром близько 1 кв. км і стане найпотужнішою місячною подією, яку коли-небудь бачило людство. Поширити

Існує висока імовірність того, що вона не минеться без потужного яскравого спалаху, якийд люди зможуть побачити неозброєним оком.