Місяць може сколихнути потужний землетрус у 2032 році

Ще не так давно наукова спільнота активно обговорювала майбутнє зіткнення астероїда 2024 YR4 із Землею, однак нещодавно стало відомо, що насправді в зоні ризику знаходиться Місяць, а не наша планета.
Головні тези:
- На супутнику може утворитися кратер розміром близько 1 кв. км.
- Також почнеться інфрачервоне світіння, яке триватиме багато днів.
Астероїд може зіткнутися з Місяцем — які наслідки
За словами науковців, астероїд 2024 YR4 має діаметр близько 60 м, а це означає, що його потенційне зіткнення з Місяцем буде дуже яскравою космічною подією.
Однак тут важливо розуміти, що ймовірність їхньої “зустрічі” не надто висока — лише 4,3%.
Та якщо вона все-таки відбудеться, то це станеться вже в 2032 році.
Науковці звертають увагу на те, що удар астероїда може вивільнити енергію близько 6,5 мегатонни в тротиловому еквіваленті, що можна порівняти з потужною водневою бомбою.
З прогнозом виступив дослідник Іфань Хе з Університету Цінхуа:
Існує висока імовірність того, що вона не минеться без потужного яскравого спалаху, якийд люди зможуть побачити неозброєним оком.
Згодом почнеться багатогодинне інфрачервоне світіння і навіть "місячний землетрус".
