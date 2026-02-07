Луну может всколыхнуть мощное землетрясение в 2032 году
Луну может всколыхнуть мощное землетрясение в 2032 году

Астероид может столкнуться с Луной – какие последствия
Источник:  Bild

Еще недавно научное сообщество активно обсуждало будущее столкновение астероида 2024 YR4 с Землей, однако недавно стало известно, что на самом деле в зоне риска находится Луна, а не наша планета.

Главные тезисы

  • На спутнике может образоваться кратер размером около 1 кв. км.
  • Также начнется инфракрасное свечение, которое продлится много дней.

Астероид может столкнуться с Луной — какие последствия

По словам ученых, астероид 2024 года YR4 имеет диаметр около 60 м, а это означает, что его потенциальное столкновение с Луной будет очень ярким космическим событием.

Однако здесь важно понимать, что вероятность их "встречи" не слишком высока — всего 4,3%.

Но если она все-таки произойдет, то уже в 2032 году.

Ученые обращают внимание на то, что удар астероида может высвободить энергию около 6,5 мегатонны в тротиловом эквиваленте, сравнимую с мощной водородной бомбой.

С прогнозом выступил исследователь Ифань Хэ из Университета Цинхуа:

Такое событие оставит на Луне кратер размером около 1 кв. км и станет самым мощным лунным событием, которое когда-либо видело человечество.

Существует высокая вероятность того, что оно не пройдет без мощной яркой вспышки, которую люди смогут увидеть невооруженным глазом.

Чуть позже начнется многочасовое инфракрасное свечение и даже "лунное землетрясение".

