Луну может всколыхнуть мощное землетрясение в 2032 году

Еще недавно научное сообщество активно обсуждало будущее столкновение астероида 2024 YR4 с Землей, однако недавно стало известно, что на самом деле в зоне риска находится Луна, а не наша планета.
Главные тезисы
- На спутнике может образоваться кратер размером около 1 кв. км.
- Также начнется инфракрасное свечение, которое продлится много дней.
Астероид может столкнуться с Луной — какие последствия
По словам ученых, астероид 2024 года YR4 имеет диаметр около 60 м, а это означает, что его потенциальное столкновение с Луной будет очень ярким космическим событием.
Однако здесь важно понимать, что вероятность их "встречи" не слишком высока — всего 4,3%.
Но если она все-таки произойдет, то уже в 2032 году.
Ученые обращают внимание на то, что удар астероида может высвободить энергию около 6,5 мегатонны в тротиловом эквиваленте, сравнимую с мощной водородной бомбой.
С прогнозом выступил исследователь Ифань Хэ из Университета Цинхуа:
Существует высокая вероятность того, что оно не пройдет без мощной яркой вспышки, которую люди смогут увидеть невооруженным глазом.
Чуть позже начнется многочасовое инфракрасное свечение и даже "лунное землетрясение".
