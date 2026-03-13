Artemis II. У NASA определили дату запуска миссии на Луну
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

NASA
Читати українською
Источник:  DW

Запуск пилотируемой миссии NASA Artemis II к Луне может состояться 1 апреля.

Об этом сообщили представители американского космического агентства NASA в Космическом центре имени Кеннеди, передает Укринформ со ссылкой на .

Мы двигаемся к запуску уже 1 апреля и работаем над тем, чтобы сдержать эту дату, — сказала представительница агентства Лори Глейз.

В то же время, она предупредила, что запуск в апреле не гарантирован, поскольку остаются значительные подготовительные работы.

Это испытательный полет, и он не лишен риска, но наша команда и наше оборудование готовы, — отметила Глейз, добавив, что агентству есть над чем работать, чтобы завершить подготовку к запуску.

Миссия Artemis II планировалась на февраль, но ее отложили из-за технических проблем во время испытаний. В частности, проблема с потоком гелия вынудила инженеров перенести миссию на другой срок после предварительных задержек.

В NASA рассчитывают, что агентство будет иметь несколько дней в начале апреля для запуска миссии. В противном случае запуск придется отложить до 30 апреля или начале мая.

Ракета высотой 98 метров сначала должна быть перевезена на стартовую площадку на космодроме на мысе Канаверал в штате Флорида. В настоящее время перевозка запланирована на 19 марта.

Экспедиция к Луне станет первым путешествием человечества к спутнику за последние 50 лет. Миссия является частью программы Соединенных Штатов по высадке на Луну до 2028 года.

На борту космического корабля, который пролетит вокруг Луны, будут находиться четыре астронавта: американцы Кристина Кох, Виктор Гловер и Рейд Визман, а также канадец Джереми Гансен.

Больше по теме

Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Снежная Луна уже близко. В NASA опубликовали новое обращение
В НАСА призывают не упустить февральское полнолуние
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Луну может всколыхнуть мощное землетрясение в 2032 году
Астероид может столкнуться с Луной – какие последствия
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
NASA пересматривает программу Artemis — когда произойдет высадка астронавтов на Луну
NASA

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?