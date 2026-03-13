Artemis II. У NASA определили дату запуска миссии на Луну

NASA запускает миссию Artemis II к Луне

Об этом сообщили представители американского космического агентства NASA в Космическом центре имени Кеннеди, передает Укринформ со ссылкой на .

Мы двигаемся к запуску уже 1 апреля и работаем над тем, чтобы сдержать эту дату, — сказала представительница агентства Лори Глейз.

В то же время, она предупредила, что запуск в апреле не гарантирован, поскольку остаются значительные подготовительные работы.

Это испытательный полет, и он не лишен риска, но наша команда и наше оборудование готовы, — отметила Глейз, добавив, что агентству есть над чем работать, чтобы завершить подготовку к запуску.

Миссия Artemis II планировалась на февраль, но ее отложили из-за технических проблем во время испытаний. В частности, проблема с потоком гелия вынудила инженеров перенести миссию на другой срок после предварительных задержек.

В NASA рассчитывают, что агентство будет иметь несколько дней в начале апреля для запуска миссии. В противном случае запуск придется отложить до 30 апреля или начале мая.

Ракета высотой 98 метров сначала должна быть перевезена на стартовую площадку на космодроме на мысе Канаверал в штате Флорида. В настоящее время перевозка запланирована на 19 марта.

Экспедиция к Луне станет первым путешествием человечества к спутнику за последние 50 лет. Миссия является частью программы Соединенных Штатов по высадке на Луну до 2028 года.

На борту космического корабля, который пролетит вокруг Луны, будут находиться четыре астронавта: американцы Кристина Кох, Виктор Гловер и Рейд Визман, а также канадец Джереми Гансен.