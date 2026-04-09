Artemis II. Астронавти поділилися подробицями найнебезпечнішої частини місії

Екіпаж Artemis II побував на Місяці й прямує назад, але тепер стикається з найбільшою небезпекою за всю місію: поверненням на Землю.
Головні тези:
- Астронавти Artemis II переживають найбільш небезпечний етап місії – повернення на Землю, коли теплозахисний екран витримує температуру 2700 °C при швидкості 25 000 миль на годину.
- У складі екіпажу космічного корабля Artemis 2 – досвідчені космонавти, запас на критичний етап повернення на Землю.
Астронавти Artemis II поділилися подробицями повернення на Землю
Видання розповіло, що важко уявити, як це — перебувати всередині крихітного апарата розміром з міні-автобус, коли його тридюймовий теплозахисний екран витримує температуру 2700 °C при швидкості 25 000 миль на годину.
Наводяться дані, що до моменту входу в атмосферу Землі рано вранці 11 квітня вони пролетять понад півмільйона миль. Artemis II наближається до атмосфери Землі зі швидкістю, що в 13 разів перевищує темпи кулі.
Пригоди місії захопили уяву мільйонів людей на Землі. Видання зазначає, що це найцікавіша космічна місія з часів висадки на Місяць у 1969 році. Але навіть члени екіпажу визнають, що саме цей останній етап несе найбільшу небезпеку.
Зазначається, що американський космічний гігант Lockheed Martin побудував космічний апарат для місії Artemis II, який відокремився від величезної ракети, що несла паливо для запуску, 1 квітня з Космічного центру імені Кеннеді у Флориді.
Примітно, що у складі екіпажу були космонавти, які разом мають за плечима десятки років космічних польотів. 50-річний Рейд Візман — ветеран ВМС із 16-річним стажем роботи космонавтом, який уже провів у космосі шість місяців. Він усе життя любив літати, але на землі страждає від страху висоти.
49-річний Гловер, колишній льотчик-випробувач, є астронавтом вже 12 років і провів у космосі шість місяців. Під час служби у військових Віктор мав позивний IKE, що розшифровується як "I Know Everything" (Я знаю все).
50-річний канадець Джеремі Хансен — пілот-винищувач із 16-річним досвідом роботи космонавтом, але це його перша місія в космосі.
На думку видання, його товаришам по екіпажу знадобиться весь їхній досвід на останньому етапі.
Модуль Artemis 2 відокремиться від решти космічного апарата, а капсула повернеться так, щоб її теплозахисний екран прийняв на себе основний удар від високих температур, що виникають під час входу в атмосферу, і забезпечив безпеку астронавтів усередині.
Примітно, що теплозахисний екран, пошкоджений під час першої місії, відіграватиме вирішальну роль. Після того як космічний корабель безпечно пройде цю ділянку, розгорнеться низка парашутів, щоб уповільнити його рух.
Під час першого безпілотного випробування щит тріснув і відламався шматками. Колишній астронавт NASA доктор Денні Олівас, який розслідував цей інцидент, визнав, що це "не той теплозахисний екран, який NASA хотіла б надати астронавтам".
Він був задоволений тим, що пізніші зміни зробили його безпечним.
Екіпаж буде вживати таблетки солі для збільшення об’єму крові. Це допоможе їм витримати перевантаження та запобігти втраті свідомості, оскільки під дією гравітації кров приливає до ніг.
З 11 парашутами корабель повинен приземлитися в Тихому океані біля Сан-Дієго близько 1:07 у суботу.
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-