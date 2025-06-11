Астрофізики зробили моторошний прогноз щодо кінця Всесвіту
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Астрофізики зробили моторошний прогноз щодо кінця Всесвіту

Всесвіт
Джерело:  online.ua

Науковці скоригували космічний таймер: квантовий розпад прискорює кінець Всесвіту.

Головні тези:

  • Астрофізики спрогнозували, що кінець Всесвіту може настати набагато швидше, ніж раніше оцінювалося.
  • Квантовий розпад надщільних об’єктів, таких як білі карлики та нейтронні зорі, прискорює процес завершення існування Всесвіту.
  • Дослідження вказує на те, що навіть після згасання останньої зірки Всесвіт буде танути в небуття атом за атомом, еон за еоном.

Астрофізики спрогнозували час кінця Всесвіту

Всесвіт може завершити своє існування набагато швидше, ніж вважалося раніше — не через 10^1100 (одиниця з 1 100 нулями після неї) років, а через "лише" 10^78 (одиниця з 78 нулями після неї).

Такий висновок зробили астрофізики на чолі з Гейно Фальке з Університету Радбауда (Нідерланди) у новому дослідженні, опублікованому в журналі Cosmology and Astroparticle Physics.

Це число все одно поза межами людського розуміння, але воно вказує: навіть найміцніші структури у Всесвіті — білі карлики, нейтронні зорі, чорні діри — поступово випаровуються через надзвичайно повільні квантові процеси, схожі на випромінювання Гокінга.

Раніше вважалося, що лише чорні діри можуть "випаруватися". Але вчені доводять: аналогічний розпад чекає й на інші надщільні об’єкти. Це переписує наше уявлення про те, хто стане останнім "жителем" Всесвіту.

Кінець настане значно раніше, ніж передбачалося, але людство цього не побачить — це відбудеться за межами будь-якого уявлення про час, — каже Фальке.

Це відкриття також ставить нові запитання: чи збережуться сліди нашої епохи? І чи можливе відродження — через циклічні мультивсесвіти?

Одне залишається безсумнівним: навіть після того, як згасне остання зірка, квантова фізика не дозволить Всесвіту "вмерти" миттєво. Він буде танути в небуття — атом за атомом, еон за еоном.

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