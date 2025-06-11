Астрофізики зробили моторошний прогноз щодо кінця Всесвіту

Науковці скоригували космічний таймер: квантовий розпад прискорює кінець Всесвіту.
Головні тези:
- Астрофізики спрогнозували, що кінець Всесвіту може настати набагато швидше, ніж раніше оцінювалося.
- Квантовий розпад надщільних об’єктів, таких як білі карлики та нейтронні зорі, прискорює процес завершення існування Всесвіту.
- Дослідження вказує на те, що навіть після згасання останньої зірки Всесвіт буде танути в небуття атом за атомом, еон за еоном.
Астрофізики спрогнозували час кінця Всесвіту
Всесвіт може завершити своє існування набагато швидше, ніж вважалося раніше — не через 10^1100 (одиниця з 1 100 нулями після неї) років, а через "лише" 10^78 (одиниця з 78 нулями після неї).
Такий висновок зробили астрофізики на чолі з Гейно Фальке з Університету Радбауда (Нідерланди) у новому дослідженні, опублікованому в журналі Cosmology and Astroparticle Physics.
Раніше вважалося, що лише чорні діри можуть "випаруватися". Але вчені доводять: аналогічний розпад чекає й на інші надщільні об’єкти. Це переписує наше уявлення про те, хто стане останнім "жителем" Всесвіту.
Кінець настане значно раніше, ніж передбачалося, але людство цього не побачить — це відбудеться за межами будь-якого уявлення про час, — каже Фальке.
Це відкриття також ставить нові запитання: чи збережуться сліди нашої епохи? І чи можливе відродження — через циклічні мультивсесвіти?
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