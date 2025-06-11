Астрофізики зробили моторошний прогноз щодо кінця Всесвіту

Астрофізики спрогнозували час кінця Всесвіту

Всесвіт може завершити своє існування набагато швидше, ніж вважалося раніше — не через 10^1100 (одиниця з 1 100 нулями після неї) років, а через "лише" 10^78 (одиниця з 78 нулями після неї).

Такий висновок зробили астрофізики на чолі з Гейно Фальке з Університету Радбауда (Нідерланди) у новому дослідженні, опублікованому в журналі Cosmology and Astroparticle Physics.

Це число все одно поза межами людського розуміння, але воно вказує: навіть найміцніші структури у Всесвіті — білі карлики, нейтронні зорі, чорні діри — поступово випаровуються через надзвичайно повільні квантові процеси, схожі на випромінювання Гокінга. Поширити

Раніше вважалося, що лише чорні діри можуть "випаруватися". Але вчені доводять: аналогічний розпад чекає й на інші надщільні об’єкти. Це переписує наше уявлення про те, хто стане останнім "жителем" Всесвіту.

Кінець настане значно раніше, ніж передбачалося, але людство цього не побачить — це відбудеться за межами будь-якого уявлення про час, — каже Фальке.

Це відкриття також ставить нові запитання: чи збережуться сліди нашої епохи? І чи можливе відродження — через циклічні мультивсесвіти?