Новітній телескоп SPHEREx допоможе науковцям дослідити еволюцію Всесвіту

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) показало перші фото космосу, зроблені за допомогою новітнього інфрачервоного телескопа SPHEREx, призначеного для вивчення еволюції Всесвіту.

SPHEREx допоможе науковцям вивчити еволюцію Всесвіту

У виданні зазначили, що назва SPHEREx означає Спектрофотометр для вивчення історії Всесвіту, епохи реіонізації та льоду.

Телескоп, який був створений у 2019 році в рамках програми NASA "Дослідник середнього шару", здатен проводити спектральний аналіз всього неба, досліджуючи історію формування галактик, походження води та молекул в областях зіркоутворення, а також розподіл міжзоряного льоду.

SPHEREx обладнаний передовою технологією спектроскопії, що дозволяє спостерігати за довжинами хвиль у діапазоні від 0,75 до 5,0 мікрон, завдяки чому він здатний проникати через пил, який закриває видиме світло. Науковці за допомогою цього телескопу мають намір просканувати все небо чотири рази протягом двох років, використовуючи спектроскопію для вивчення світла від сотень мільйонів небесних об'єктів.

Він вловлюватиме інфрачервоне світло, невидиме для людського ока, і оброблятиме зображення, присвоюючи кожній довжині інфрачервоної хвилі колір видимого світла. Цей метод дозволяє вченим визначати склад об'єкта або відстань до галактики, уможливлюючи дослідження фундаментальних тем — від найперших моментів народження Всесвіту до походження води в нашій Галактиці. Поширити

Коли світло потрапляє в телескоп, воно поділяється на два шляхи, що ведуть до шести детекторів, кожен з яких охоплює 17 унікальних довжин хвиль. Це забезпечує детальний спектр зі 102 різними відтінками при кожній експозиції.

З моменту запуску інженери Лабораторії реактивного руху закінчують випробування космічного апарату, і наразі всі його системи функціонують без перебоїв. Температура його детекторів знижена до критичних 210°C, що є важливим для здатності телескопа виявляти інфрачервоне випромінювання.

Знімки SPHEREx

Перші зображення підтвердили точність фокуса телескопа. Очікується, що SPHEREx почне свою основну роботу наприкінці квітня.