Новейший телескоп SPHEREx поможет ученым исследовать эволюцию Вселенной

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) показало первые фото космоса, сделанные с помощью новейшего инфракрасного телескопа SPHEREx, предназначенного для изучения эволюции Вселенной.
Главные тезисы
- Телескоп SPHEREx помогает ученым изучить эволюцию Вселенной и историю формирования галактик, благодаря спектральному анализу невидимого для человеческого глаза инфракрасного света.
- С помощью передовой технологии спектроскопии телескоп SPHEREx сканирует небо четыре раза в течение двух лет, создавая трехмерную карту неба с огромной детализацией.
- Лаборатория реактивного движения успешно завершила испытания космического аппарата, обеспечив его бесперебойную работу при температуре детекторов минус 210°C.
SPHEREx поможет ученым изучить эволюцию Вселенной
В издании отметили, что название SPHEREx означает спектрофотометр для изучения истории Вселенной, эпохи реионизации и льда.
Телескоп, созданный в 2019 году в рамках программы NASA "Исследователь среднего слоя", способен проводить спектральный анализ всего неба, исследуя историю формирования галактик, происхождение воды и молекул в областях звездообразования, а также распределение межзвездного льда.
SPHEREx оборудован передовой технологией спектроскопии, позволяющей наблюдать за длинами волн в диапазоне от 0,75 до 5,0 микрон, благодаря чему он способен проникать через пыль, закрывающую видимый свет. Ученые с помощью этого телескопа намерены просканировать все небо четыре раза в течение двух лет, используя спектроскопию для изучения света сотен миллионов небесных объектов.
Когда свет попадает в телескоп, он делится на два пути, ведущие к шести детекторам, каждый из которых охватывает 17 уникальных длин волн. Это обеспечивает детальный спектр со 102 разными оттенками при каждой экспозиции.
С момента запуска инженеры Лаборатории реактивного движения заканчивают испытания космического аппарата, и все его системы функционируют без перебоев. Температура его детекторов снижена до критических 210°C, что важно для способности телескопа обнаруживать инфракрасное излучение.
Первые изображения подтвердили точность фокуса телескопа. Ожидается, что SPHEREx начнет свою основную работу в конце апреля.
Астрономы во всем мире надеются, что миссия телескопа станет важным шагом в понимании эволюции Вселенной, создав трехмерную карту неба с беспрецедентной детализацией, которая будет иметь огромное значение для астрономических исследований в ближайшие годы.
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