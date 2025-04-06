Новейший телескоп SPHEREx поможет ученым исследовать эволюцию Вселенной

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) показало первые фото космоса, сделанные с помощью новейшего инфракрасного телескопа SPHEREx, предназначенного для изучения эволюции Вселенной.

SPHEREx поможет ученым изучить эволюцию Вселенной

В издании отметили, что название SPHEREx означает спектрофотометр для изучения истории Вселенной, эпохи реионизации и льда.

Телескоп, созданный в 2019 году в рамках программы NASA "Исследователь среднего слоя", способен проводить спектральный анализ всего неба, исследуя историю формирования галактик, происхождение воды и молекул в областях звездообразования, а также распределение межзвездного льда.

SPHEREx оборудован передовой технологией спектроскопии, позволяющей наблюдать за длинами волн в диапазоне от 0,75 до 5,0 микрон, благодаря чему он способен проникать через пыль, закрывающую видимый свет. Ученые с помощью этого телескопа намерены просканировать все небо четыре раза в течение двух лет, используя спектроскопию для изучения света сотен миллионов небесных объектов.

Он будет улавливать инфракрасный свет, невидимый для человеческого глаза, и будет обрабатывать изображения, присваивая каждой длине инфракрасной волны цвет видимого света. Этот метод позволяет ученым определять состав объекта или расстояние до галактики, делая возможным исследование фундаментальных тем — от первых моментов рождения Вселенной до происхождения воды в нашей Галактике. Поделиться

Когда свет попадает в телескоп, он делится на два пути, ведущие к шести детекторам, каждый из которых охватывает 17 уникальных длин волн. Это обеспечивает детальный спектр со 102 разными оттенками при каждой экспозиции.

С момента запуска инженеры Лаборатории реактивного движения заканчивают испытания космического аппарата, и все его системы функционируют без перебоев. Температура его детекторов снижена до критических 210°C, что важно для способности телескопа обнаруживать инфракрасное излучение.

Снимки SPHEREx

Первые изображения подтвердили точность фокуса телескопа. Ожидается, что SPHEREx начнет свою основную работу в конце апреля.