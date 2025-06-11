Астрофизики сделали жуткий прогноз относительно конца Вселенной

Ученые скорректировали космический таймер: квантовый распад ускоряет конец Вселенной.
Главные тезисы
- Квантовый распад ускоряет процесс завершения существования Вселенной, что приводит к гораздо быстрому концу, чем ранее предсказывалось.
- Исследование астрофизиков указывает на то, что даже после угасания последней звезды, Вселенная будет таять в небытие атом за атомом, эон за эоном.
- Новый прогноз показывает, что Вселенная может завершить свое существование через 10^78 лет, отклонясь от прежних оценок на многие порядки.
Астрофизики спрогнозировали время конца Вселенной
Вселенная может завершить свое существование гораздо быстрее, чем считалось ранее — не через 10^1100 (единица с 1 100 нулями после нее) лет, а через "лишь" 10^78 (единица с 78 нулями после нее).
Такой вывод сделали астрофизики во главе с Гейно Фальке из Университета Радбауда (Нидерланды) в новом исследовании, опубликованном в журнале Cosmology and Astroparticle Physics.
Ранее считалось, что только черные дыры могут "испариться". Но ученые доказывают: аналогичный распад ждет и другие сверхплотные объекты. Это переписывает наше представление о том, кто станет последним "жителем" Вселенной.
Конец наступит гораздо раньше, чем предполагалось, но человечество этого не увидит — это произойдет за пределами любого представления о времени, — говорит Фальке.
Это открытие также задает новые вопросы: сохранятся ли следы нашей эпохи? И возможно ли возрождение через циклические мультивселенные?
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