Астрофизики сделали жуткий прогноз относительно конца Вселенной

Астрофизики спрогнозировали время конца Вселенной

Вселенная может завершить свое существование гораздо быстрее, чем считалось ранее — не через 10^1100 (единица с 1 100 нулями после нее) лет, а через "лишь" 10^78 (единица с 78 нулями после нее).

Такой вывод сделали астрофизики во главе с Гейно Фальке из Университета Радбауда (Нидерланды) в новом исследовании, опубликованном в журнале Cosmology and Astroparticle Physics.

Это число все равно вне человеческого понимания, но оно указывает: даже самые крепкие структуры во Вселенной — белые карлики, нейтронные звезды, черные дыры — постепенно испаряются из-за чрезвычайно медленных квантовых процессов, похожих на излучение Гокинга. Поделиться

Ранее считалось, что только черные дыры могут "испариться". Но ученые доказывают: аналогичный распад ждет и другие сверхплотные объекты. Это переписывает наше представление о том, кто станет последним "жителем" Вселенной.

Конец наступит гораздо раньше, чем предполагалось, но человечество этого не увидит — это произойдет за пределами любого представления о времени, — говорит Фальке.

Это открытие также задает новые вопросы: сохранятся ли следы нашей эпохи? И возможно ли возрождение через циклические мультивселенные?