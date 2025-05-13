Когда во Вселенной погаснут все звезды — ученые удивили ответом

Согласно подсчетам ученых, абсолютно все звезды во Вселенной погаснут через один квинвингинтильон лет. Что важно понимать, это единица с 78 нулями.

Ученые узнали, когда погибнет Вселенная

По словам ученых, только недавно они пришли к выводу, что Вселенная распадается гораздо быстрее, чем считалось до сих пор.

Астрономы обращают внимание на то, что процесс, приводящий к гибели Вселенной, связан с излучением Хокинга, когда черные дыры испускают радиацию, постепенно "испаряясь" в ничто.

Ранее ученые были убеждены, что это явление характерно исключительно для черных дыр, однако недавно стало известно, что такие объекты как нейтронные звезды и белые карлики также могут испаряться подобно черным дырам.

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Что важно понимать, нейтронные звезды и белые карлики — это последняя стадия жизненного цикла звезды.

Поэтому понимание того, как долго умирает нейтронная звезда или белый карлик, помогает ученым понять общий верхний предел для времени жизни материи во Вселенной, поскольку это будут последние вымрущие звезды. Поделиться

С комментарием на этот счет выступил профессор радиоастрономии и физик Хейно Фальке.