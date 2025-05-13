Когда во Вселенной погаснут все звезды — ученые удивили ответом

Согласно подсчетам ученых, абсолютно все звезды во Вселенной погаснут через один квинвингинтильон лет. Что важно понимать, это единица с 78 нулями.
Главные тезисы
- Процесс гибели Вселенной связан с излучением Хокинга.
- Нейтронные звезды и белоснежные карлики являются последней стадией жизненного цикла звезды.
Ученые узнали, когда погибнет Вселенная
По словам ученых, только недавно они пришли к выводу, что Вселенная распадается гораздо быстрее, чем считалось до сих пор.
Астрономы обращают внимание на то, что процесс, приводящий к гибели Вселенной, связан с излучением Хокинга, когда черные дыры испускают радиацию, постепенно "испаряясь" в ничто.
Ранее ученые были убеждены, что это явление характерно исключительно для черных дыр, однако недавно стало известно, что такие объекты как нейтронные звезды и белые карлики также могут испаряться подобно черным дырам.
Что важно понимать, нейтронные звезды и белые карлики — это последняя стадия жизненного цикла звезды.
С комментарием на этот счет выступил профессор радиоастрономии и физик Хейно Фальке.
По словам последнего, предыдущие исследования не учитывали излучение Хокинга и потому завышали максимальную продолжительность жизни Вселенной.
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