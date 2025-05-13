Коли у Всесвіті згаснуть всі зірки — вчені здивували відповіддю

Згідно з підрахунками науковців, абсолютно всі зорі у Всесвіті згаснуть через один квінвінгінтильйон років. Що важливо розуміти, це одиниця з 78 нулями.
Головні тези:
- Процес загибелі Всесвіту пов'язаний з випромінюванням Гокінга.
- Нейтронні зірки та білі карлики є останньою стадією життєвого циклу зірки.
Учені дізналися, коли загине Всесвіт
За словами науковців, лише нещодавно вони дійшли висновку, що Всесвіт розпадається набагато швидше, ніж вважалося досі.
Астрономи звертають увагу на те, що процес, який призводить до загибелі Всесвіту, пов'язаний із випромінюванням Гокінга, коли чорні діри випускають радіацію, поступово "випаровуючись" у ніщо.
Раніше вчені були переконані, що це явище характерне виключно для чорних дір, однак нещодавно стало відомо, що такі об'єкти, як нейтронні зірки та білі карлики, також можуть випаровуватися подібно до чорних дір.
Що важливо розуміти, нейтронні зірки, і білі карлики — це остання стадія життєвого циклу зірки.
З коментарем з цього приводу виступив професор радіоастрономії та фізик Хейно Фальке.
За словами останнього, попередні дослідження не враховували випромінювання Гокінга і тому завищували максимальну тривалість життя Всесвіту.
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