Коли у Всесвіті згаснуть всі зірки — вчені здивували відповіддю

Згідно з підрахунками науковців, абсолютно всі зорі у Всесвіті згаснуть через один квінвінгінтильйон років. Що важливо розуміти, це одиниця з 78 нулями.

Учені дізналися, коли загине Всесвіт

За словами науковців, лише нещодавно вони дійшли висновку, що Всесвіт розпадається набагато швидше, ніж вважалося досі.

Астрономи звертають увагу на те, що процес, який призводить до загибелі Всесвіту, пов'язаний із випромінюванням Гокінга, коли чорні діри випускають радіацію, поступово "випаровуючись" у ніщо.

Раніше вчені були переконані, що це явище характерне виключно для чорних дір, однак нещодавно стало відомо, що такі об'єкти, як нейтронні зірки та білі карлики, також можуть випаровуватися подібно до чорних дір.

Фото: unsplash.com

Що важливо розуміти, нейтронні зірки, і білі карлики — це остання стадія життєвого циклу зірки.

Тож знання того, як довго помирає нейтронна зірка або білий карлик, допомагає вченим зрозуміти загальну верхню межу для часу життя матерії у Всесвіті, оскільки це будуть останні зірки, які вимруть. Поширити

З коментарем з цього приводу виступив професор радіоастрономії та фізик Хейно Фальке.