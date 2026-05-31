Астрономи відшукали унікальну суперземлю Ross 318 b

Науковці оголосили про відкриття абсолютно нової суперземлі, яка вже отримала назву Ross 318 b. Що важливо розуміти, йдеться про планету, маса якої перевищує масу Землі, однак менша за масу Нептуна.

Як вдалося дізнатися науковцям, ця зірка є активним червоним карликом.

Насамперед йдеться про те, що вона плями, спалахи та магнітні зміни, які можуть імітувати сигнал планети.

Окрім того, наголошується, що червоні карлики холодніші, менші та слабкіші за Сонце, але в Чумацькому Шляху зустрічаються досить часто.

Ефективна температура Ross 318 сягає близько 3450 К, що значно нижче, ніж у головного світила, а період обертання становить близько 51,5 доби.

Суперземля здійснює повний оберт навколо найближчої зірки за 39,63 дня.

За словами науковців, ключова особливість Ross 318 b полягає саме в її обертанні.