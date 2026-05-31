Астрономы нашли уникальную суперземлю Ross 318 b

Ученые объявили об открытии совершенно новой суперземли, которая уже получила название Ross 318 b. Что важно понимать, речь идет о планете, масса которой превышает массу Земли, однако меньше массы Нептуна.

Как удалось узнать ученым, эта звезда является активным красным карликом.

Прежде всего, речь идет о том, что она имеет пятна, вспышки и магнитные изменения, которые могут имитировать сигнал планеты.

Кроме того, указано что красные карлики холоднее, меньше и слабее Солнца, но в Млечном Пути встречаются довольно часто.

Эффективная температура Ross 318 достигает около 3450 К, что значительно ниже, чем у главного светила, а период обращения составляет около 51,5 суток.

Суперземля совершает полный оборот вокруг ближайшей звезды за 39,63 дня.

По словам ученых, ключевая особенность Ross 318 b заключается именно в ее вращении.