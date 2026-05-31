Астрономы нашли уникальную суперземлю Ross 318 b
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Астрономы нашли уникальную суперземлю Ross 318 b

Астрономы нашли уникальную суперземлю Ross 318 b
Читати українською
Источник:  online.ua

Ученые объявили об открытии совершенно новой суперземли, которая уже получила название Ross 318 b. Что важно понимать, речь идет о планете, масса которой превышает массу Земли, однако меньше массы Нептуна.

Главные тезисы

  • Ученые настроены узнать больше подробностей о Ross 318 b.
  • До сих пор неизвестно, является ли она каменной и сохранила ли атмосферу.

Загадочная суперземля Ross 318 b — что о ней известно

Как удалось узнать ученым, эта звезда является активным красным карликом.

Прежде всего, речь идет о том, что она имеет пятна, вспышки и магнитные изменения, которые могут имитировать сигнал планеты.

Кроме того, указано что красные карлики холоднее, меньше и слабее Солнца, но в Млечном Пути встречаются довольно часто.

Эффективная температура Ross 318 достигает около 3450 К, что значительно ниже, чем у главного светила, а период обращения составляет около 51,5 суток.

Суперземля совершает полный оборот вокруг ближайшей звезды за 39,63 дня.

По словам ученых, ключевая особенность Ross 318 b заключается именно в ее вращении.

Что важно понимать, она вращается вокруг своей оси с той же скоростью, с которой она вращается вокруг звезды. Похожий эффект наблюдается на Луне, которая всегда видна с Земли с одной и той же стороны.

Больше по теме

Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
"Свет 10 триллионов солнц". В космосе зафиксировано уникальное явление
Что известно об аномальной вспышке в космосе
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
В космосе отыскали планету-"изгнанника"
Что известно о планете-"изгнаннике"
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
"Солнце на заказ". Как будут работать зеркала в космосе
Проект "Солнце на заказ" действительно можно реализовать

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?